雷霆20勝1敗續狂飆！SGA破紀錄 率隊豪取12連勝
（記者許皓庭／綜合報導）衛冕軍雷霆展現強勢開季氣勢，今（1）日在客場以 123 比 115 擊退拓荒者，不僅收下 12 連勝，戰績也推進到 20 勝 1 敗，持續佔據聯盟龍頭。球隊主將吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander，SGA）攻下 26 分，並將自己連續至少 20 分的場次增至 93 場，正式超越張伯倫（Wilt Chamberlain）先前的紀錄，獨居 NBA 史上第 2 名。
雷霆本戰陣中缺少哈爾特斯泰（Isaiah Hartenstein）與卡魯索（Alex Caruso），仍靠著陣容深度穩住節奏。雙方上半場互不相讓，次節投籃命中率皆突破五成，外線火力也同樣維持高檔。拓荒者前鋒葛蘭特（Jerami Grant）在半場結束前 9.2 秒命中三分球，使主隊以 55 比 54 保有些微領先。
下半場雷霆嘗試加快節奏，但榜眼長人霍姆葛倫（Chet Holmgren）陷入犯規麻煩，第 4 犯挑戰失敗後，決勝節又吞下第 5 犯，被迫短暫退場，使雷霆只剩 2 分領先。不過霍姆葛倫在比賽最後 8 分鐘重新上陣後，球隊迅速找回節奏。威廉斯（Kenrich Williams）利用切入與外線連續得手，成功拉開比分。
比賽末段，雷霆在 SGA 的穩定輸出下保持領先，他在終場前 4 分 18 秒命中後仰跳投，將分差擴大到 107 比 100，澆熄拓荒者反攻氣勢。雷霆隨後維持優勢，順利將勝利帶走。
SGA 全場 36 分鐘攻下 26 分、5 助攻與 4 籃板，並以連 93 場至少 20 分的紀錄升至 NBA 歷史第 2，距離張伯倫的 126 場紀錄仍有差距。霍姆葛倫拿下 19 分、9 籃板；二當家威廉斯（Jalen Williams）傷癒復出後持續穩定演出，貢獻 16 分、8 籃板。
拓荒者方面，阿夫迪亞（Deni Avdija）表現亮眼，繳出 31 分、19 籃板、10 助攻的大三元；卡馬拉（Toumani Camara）攻下 19 分、8 籃板；葛蘭特則有 18 分進帳。儘管主力發揮亮眼，仍無力阻擋雷霆在末節的攻勢。
雷霆本季開局的 20 勝 1 敗，使他們成為 NBA 歷史上第 4 支達成此成績的球隊。前 3 支分別是 2015-16 賽季開季 21 連勝的勇士、1993-94 的火箭以及 1969-70 的尼克。
Fourth quarter was the difference maker
— OKC THUNDER (@okcthunder) December 1, 2025
其他人也在看
NBA／20投16中！周志豪砍生涯新高32分 締造歐尼爾後最狂紀錄
灰熊1日作客國王，終場115：107拿下逆轉勝，華裔加拿大籍中鋒周志豪不但攻下生涯新高32分，還附帶17籃板、5阻攻，成為傳奇球星「俠客」歐尼爾（Shaqir O'Neal）後，首位球員能在8成命中率下，還締造如此恐怖的成績。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
NBA/雷霆奪12連勝！SGA連93場轟20分 破61年來神紀錄
雷霆今（1日）客場靠「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）攻下26分、5助攻，終場以123比115力克拓荒者，豪取12連勝，而SGA的連續得分也創下紀錄。中天新聞網 ・ 6 小時前
字母哥達生涯2萬1千分里程碑！發豪語要取代詹皇成歷史得分王
體育中心／丁泰祥 報導公鹿隊大當家字母哥Giannis Antetokounmpo，在禮拜天主場116:99擊敗籃網隊的比賽，攻下了29分，也讓再過5天講滿31歲的字母哥，成為NBA史上第6年輕達到生涯2萬1千分里程碑的球員，但他並不以此自滿，甚至發下豪語，退休前要取代詹皇成為聯盟歷史得分王。FTV Sports ・ 3 小時前
NBA／「史上最偉大落選新秀」 名嘴貝勒斯盛讚里夫斯
昨日湖人以129比119擊敗獨行俠，「村曼巴」里夫斯（Austin Reaves）表現出色，砍下全場最高的38分，幫助球隊成功晉級NBA盃8強賽。賽後，名嘴貝勒斯（Skip Bayless）更是...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
NBA》湖人7連勝但總教練仍有不滿 要避免領先太多感到乏味
儘管LeBron James今天因為腳踝傷勢未能出賽，但洛杉磯湖人還是在Luka Doncic與Austin Reaves聯手57分15助攻表現帶領下，在主場以133比121擊敗紐奧良鵜鶘，奪下7連勝。TSNA ・ 3 小時前
NBA》避免「背靠背」出賽？「詹皇」因左腿傷勢管理 今主場戰鵜鶘高掛免戰牌
根據《ESPN》報導指出，洛杉磯湖人球星「詹皇」LeBron James，因左腿傷勢管理緣故，將缺席緯來體育台 ・ 10 小時前
NBA/缺陣2場回來了！杜蘭特砍25分 一紀錄超車名人堂傳奇
因家務事缺席兩場比賽的火箭球星杜蘭特（Kevin Durant）今歸隊就貢獻25分、6籃板，率隊以129比101大勝爵士，而杜蘭特此役生涯進球數創下紀錄，躍居至NBA史上第11人。中天新聞網 ・ 4 小時前
金塊「小丑」命中率百分百！ 26分10助攻9籃板準大三元射日成功
體育中心／綜合報導金塊MVP中鋒「小丑」約基奇（Nikola Jokic）今天命中率百分百，繳出26分10助攻9籃板的準大三元成績，率隊以130比112大勝太陽。FTV Sports ・ 1 天前
NBA專欄》洛杉磯快艇即將迎來「Kawhi Leonard」時代的結局了嗎？【林建煌】
Kawhi Leonard轟下39分，洛杉磯快艇卻仍然輸給一支缺少Ja Morant、Brandon Clarke、Scotty Pippen Jr. 和Ty Jerome的曼菲斯灰熊隊。Yahoo奇摩運動專欄 ・ 9 小時前
NBA/巴特勒24分準大三元擊退鵜鶘 延續一不敗紀錄
勇士30日在主場迎戰西區墊底的鵜鶘，雙方上演三分球「打鐵大戰」，最終勇士在吉巴特勒（Jimmy Butler III）攻下24分、10助攻、8籃板的準大三元表現帶領下，以104比96擊敗對手。巴特勒也延續本季加盟勇士以來的一項特殊紀錄。中天新聞網 ・ 1 天前
冬盟》台灣史上首見悲情紀錄！兄弟1指余謙宰日職仍吞敗
台灣山林隊余謙今天找回第一指名的架勢，成為台灣史上第1位在冬盟對日職聯隊繳出至少6局僅被敲2安以內的投手，可惜隊友火力不支援，最終仍以4：1輸球，吞下墊底的第10敗，余謙在冬盟戰績0勝3敗。余謙賽前3戰場場失分，戰績0勝2敗，其中11月16日的首秀1局狂掉4分，當時被總教練彭政閔直指「猶豫不決、想法自由時報 ・ 21 小時前
他急呼「明年11月28日」千萬別出國！一堆人標記行事曆嚇到：根本不知
生活中心／綜合報導隨著2025年即將進入最後一個月，許多人已經提前展開2026年的行程規畫，包含旅遊、休假與家庭活動。然而，今天（28日）社群平台卻突然出現一波「行事曆警報」，不少網友提醒大家務必把2026年11月28日空下來，千萬別安排出國。原因曝光後，不少人錯愕留言「根本不知…」，第一時間趕緊把日期標註起來。民視 ・ 1 天前
離婚王力宏2年！李靚蕾恢單心聲曝 見許瑋甯熱戀：讓人不得不相信愛情
許瑋甯與邱澤上週（11月28日）補辦世紀婚禮，現場滿滿星光，也讓不少親友感動不已。王力宏前妻李靚蕾也受邀，今（1）日在社群分享出席婚宴後的心情，以一段充滿溫度的文字讚歎兩人的愛情，更大方祝福新人「永遠都能像小朋友一樣開心幸福」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
冬盟》震撼！差點無安打比賽 中職遭韓職完封寫慘紀錄
亞洲冬季棒球聯盟台灣山林隊今天前7局無安打，即便8局下靠許賀捷的代打安打，逃過冬盟史上第一場無安打比賽，最終仍以0：4遭完封，韓職聯隊靠鄭㥥寯完封勝為冬盟最終戰寫下完美句點。韓職聯隊推派鄭㥥寯扛下先發投手，他前一場就以7局無失分完全宰制台灣山林隊，今再對戰前7局無安打，8局下對許賀捷第4顆被敲出中間自由時報 ・ 1 天前
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度EBC東森新聞 ・ 1 天前
淡江大橋帶進人氣！八里台北港跨區買盤悄悄湧入 麗寶集團百億佈局卡位 ｜房價狙擊手
位於新北市八里的台北港特定區，近年因整體開發、街廓新穎與重大建設陸續到位，成為北台灣少見兼具水岸景觀與產業動能的生活圈，然而交通、產業與重劃同步發展，使區域逐漸擺脫過往的邊陲印象，根據實價資料，八里與台北港特定區近十年房價價格幾乎翻倍，而台北港特定區漲幅超過七成，甚至超越八里全區。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 9 小時前
本週天氣一圖看！濕冷3天「還恐現11度低溫」 3地區小心
外出注意！今（1）日氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文指出，週三、週四（3、4日）東北季風挾帶水氣來襲，北部、東北部感受濕冷，影響預計持續至週五（5日），期間內「外出請攜帶雨具」；另外，西半部有輻射冷卻，週三晚間至週四上午氣溫低，夜間、清晨不排除出現11度低溫，「早出晚歸者要多做好保暖」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！
事前兩人拍的訂製婚紗大片早就讓網路炸開，許瑋甯穿上Nicole + Felicia的訂製白紗，線條乾淨、細節低調卻超高級，站在邱澤身邊的畫面完全像精品形象照。兩人靠在一起、互相凝望的甜度根本滿出來，被形容「夫婦最強狀態」真的一點都不誇張。婚禮當天的生圖更是讓大家再次被她...styletc ・ 2 天前
好市多黑五熱賣品搶不到！官方出手悄改1規則 會員讚翻
美式賣場好市多（Costco）販售許多大份量優惠商品和進口好物，年度盛事「黑色購物節」限時7天登場，時間為11月24日至11月30日，不少會員湧入現場購物。有網友發現，好市多今年調整規則，部分熱賣商品寫著「每卡限購一件」，讓網友大讚該做法。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
日本達摩寺遭闖入破壞！中國女遊客越線毀「TW」圖案 台日網友怒炸
近期中日關係持續緊繃，中國官方雖呼籲民眾「暫時避免赴日旅遊」，大阪知名景點勝尾寺仍吸引大批遊客造訪。然而，這座以滿園達摩聞名的寺院，近日卻傳出中國遊客跨越保護線，動手破壞寺內排列的臺灣形狀與「TW」字樣達摩群，引發台日網友怒火。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前