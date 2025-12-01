雷霆20勝1敗續狂飆！SGA破紀錄 率隊豪取12連勝

（記者許皓庭／綜合報導）衛冕軍雷霆展現強勢開季氣勢，今（1）日在客場以 123 比 115 擊退拓荒者，不僅收下 12 連勝，戰績也推進到 20 勝 1 敗，持續佔據聯盟龍頭。球隊主將吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander，SGA）攻下 26 分，並將自己連續至少 20 分的場次增至 93 場，正式超越張伯倫（Wilt Chamberlain）先前的紀錄，獨居 NBA 史上第 2 名。

圖／衛冕軍雷霆展現強勢開季氣勢，今（1）日在客場以 123 比 115 擊退拓荒者，不僅收下 12 連勝，戰績也推進到 20 勝 1 敗，持續佔據聯盟龍頭。（翻攝 OKC THUNDER X）

雷霆本戰陣中缺少哈爾特斯泰（Isaiah Hartenstein）與卡魯索（Alex Caruso），仍靠著陣容深度穩住節奏。雙方上半場互不相讓，次節投籃命中率皆突破五成，外線火力也同樣維持高檔。拓荒者前鋒葛蘭特（Jerami Grant）在半場結束前 9.2 秒命中三分球，使主隊以 55 比 54 保有些微領先。

下半場雷霆嘗試加快節奏，但榜眼長人霍姆葛倫（Chet Holmgren）陷入犯規麻煩，第 4 犯挑戰失敗後，決勝節又吞下第 5 犯，被迫短暫退場，使雷霆只剩 2 分領先。不過霍姆葛倫在比賽最後 8 分鐘重新上陣後，球隊迅速找回節奏。威廉斯（Kenrich Williams）利用切入與外線連續得手，成功拉開比分。

比賽末段，雷霆在 SGA 的穩定輸出下保持領先，他在終場前 4 分 18 秒命中後仰跳投，將分差擴大到 107 比 100，澆熄拓荒者反攻氣勢。雷霆隨後維持優勢，順利將勝利帶走。

SGA 全場 36 分鐘攻下 26 分、5 助攻與 4 籃板，並以連 93 場至少 20 分的紀錄升至 NBA 歷史第 2，距離張伯倫的 126 場紀錄仍有差距。霍姆葛倫拿下 19 分、9 籃板；二當家威廉斯（Jalen Williams）傷癒復出後持續穩定演出，貢獻 16 分、8 籃板。

拓荒者方面，阿夫迪亞（Deni Avdija）表現亮眼，繳出 31 分、19 籃板、10 助攻的大三元；卡馬拉（Toumani Camara）攻下 19 分、8 籃板；葛蘭特則有 18 分進帳。儘管主力發揮亮眼，仍無力阻擋雷霆在末節的攻勢。

雷霆本季開局的 20 勝 1 敗，使他們成為 NBA 歷史上第 4 支達成此成績的球隊。前 3 支分別是 2015-16 賽季開季 21 連勝的勇士、1993-94 的火箭以及 1969-70 的尼克。

Fourth quarter was the difference maker pic.twitter.com/GNTjWcn3rK — OKC THUNDER (@okcthunder) December 1, 2025

