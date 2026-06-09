雷霆2000大雨中重返甲南海灘 火箭彈失效發射隨即墜地

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陸軍第10軍團今（9）日在台中大甲溪出海口的南、北岸周邊，實施「115年重砲射擊暨新式武器換裝驗證」射擊訓練，參加此次演練單位包含第58砲指部及第234、586聯兵旅等，進行雷霆2000型多管火箭，M109A2型155公厘、M110A2型203公厘自走砲，以及155公厘榴砲、120公厘迫砲以及M1167型拖式飛彈車等多項武器實彈射擊。其中在大雨滂沱下照常操演的雷霆2000型多管火箭系統，發生1枚火箭彈發射後未繼續向上爬升，隨即墜落在離發射車約400公尺處的意外。

雷霆2000多管火箭發射的1枚Mk15訓練彈(圖左黑色物體)故障，與圖左上方火箭彈相比未見到明亮尾焰。(圖/宋玉寧攝)

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由於今天早上操演前大雨不斷，睽違7年重返大甲溪口、首先登場的自製雷霆2000型多管火箭系統，為了安全起見，由中科院人員會同陸軍第58砲指部官兵，再度檢查火箭彈箱、點火裝置等，使得射擊時間略微延後。

今天在甲南海灘分散部署的3輛雷霆2000型多管火箭發射車，每輛車配備3具20聯裝Mk15型火箭彈箱，依序實彈射擊共180枚火箭彈。不過就在第三輛火箭車發射時，發生第7枚火箭彈近距離墜落意外，該枚火箭彈在發射脫離彈箱後，並未如其他火箭彈看到明顯尾焰，隨即向下墜落在發射車不遠處。

翁一銘上校。(圖/宋玉寧攝)

針對雷霆2000型多管火箭的發射意外，第58砲指部參謀主任翁一銘上校在受訪時表示，該枚火箭彈一開始順利從彈箱中發射後，可能是第二段推進火箭的點火部分出現問題，目前已由中科院人員帶回分析研究中。



翁一銘指出，由於此次發射的是Mk15型訓練彈，彈體中並沒有配備裝填殺傷性火藥的彈頭。此外，根據雷觀機的觀測結果，該枚墜落的火箭彈與發射車已有400公尺距離，都是在安全範圍內，後續將持續檢討與研析。

9日實彈射擊的雷霆2000多管火箭配備3具Mk15火箭彈箱。(圖/宋玉寧攝)

雷霆2000型多管火箭系統是由中科院研製，最初的原型系統採用美軍M977型卡車（HEMTT）底盤，後續量產的生產型系統則改用MAN卡車底盤。車體後部發射架可配備3具Mk15型火箭彈箱、3具9聯裝Mk30型火箭彈箱，或是2具6聯裝Mk45型火箭彈箱。Mk15型火箭彈最大射程為15公里，Mk30型火箭彈30公里，Mk45型火箭彈則是45公里。

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