雷霆2000重返大甲溪口！國軍重砲射擊驗證反登陸擊殺鏈

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《放. 新聞／台灣要聞／青年日報》

國軍反登陸演訓升級，雷霆2000多管火箭重返大甲溪口第一線。

陸軍第10軍團昨（9）日起在台中大甲溪出海口南北岸周邊，實施「115年重砲射擊暨新式武器換裝驗證」射擊訓練，整合58砲指部、234旅、586旅等單位，動用雷霆2000、M109A2、M110A2自走砲、155公厘榴彈砲、120公厘迫砲與拖式飛彈車等武器，進行實彈射擊，驗證聯合火力與擊殺鏈成效。

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這場操演的重點，不只是火力展示，而是國軍把反登陸想定推向更接近實戰的海岸場景。



台灣面對中國軍事威脅，最核心的課題之一，就是如何在敵軍兩棲部隊接近灘岸前，建立多層次殺傷區。雷霆2000、多管火箭、自走砲、拖式飛彈與迫砲火力，若能與雷達、無人機、指管系統與反艦飛彈整合，就不只是單一武器，而是反登陸擊殺鏈的一部分。



這也是台灣國防改革最需要被看懂的地方。



台灣不能只買武器，必須把武器接成系統；不能只看單一火力射程，必須看偵蒐、定位、指管、打擊、機動、補給與戰損恢復能否連成一條鏈。戰場上，能不能先發現、先判斷、先打擊、再快速轉移，才是決定生死的關鍵。



大甲溪口的演訓，因此不只是軍聞，而是台灣反登陸戰略是否落地的指標。



中國近年持續以軍機、軍艦、海警船、無人機與灰色地帶行動壓迫台灣，戰場想定早已不是傳統登陸而已。台灣必須同時面對封鎖、襲擾、認知戰、海空威懾與可能的局部登陸。這使得濱海作戰、機動火力與即時指管更加重要。



國軍若能把海岸火力、無人機偵蒐、反艦飛彈、防空系統與後備部隊真正整合，台灣每一段可能登陸的海岸，就能成為中國軍隊必須付出極高代價的戰場。



雷霆2000重返大甲溪口，真正要傳遞的訊號是：台灣防衛不能停在紙上兵推，必須回到真實地形、真實天候、真實機動與真實火力。

（圖片來源：AI示意圖）

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