「雷鬼樂傳奇人物」81歲病逝 妻子悲痛證實死訊
「雷鬼樂傳奇人物」吉米克里夫（Jimmy Cliff）驚傳逝世消息，享壽81歲；妻子錢伯斯（Latifa Chambers）在本月24日透過他的社群平台發文，悲痛證實死訊：「我的丈夫吉米克里夫已因癲癇發作併發肺炎離世。吉米，親愛的，願你安息。」
錢伯斯以吉米克里夫的社群平台發文，對外公開他離世的消息，感謝家人、朋友、音樂人：「我要告訴他在全球的歌迷們，請你們知道，你們的支持是他整個職業生涯的力量來源，他真的很感謝每位粉絲的愛。」同時致謝醫護人員在這段艱難的過程中一直非常支持和幫助。
吉米克里夫的音樂生涯橫跨40多年，是牙買加斯卡樂（ska）、搖滾、雷鬼和靈魂樂音樂家，歌曲內容關注政治、貧窮、不公義及反戰等議題，被譽是牙買加最傑出的音樂家之一；牙買加總理霍爾尼斯（Andrew Holness）讚揚吉米克里夫是文化巨匠，他的音樂鼓舞人們度過艱難時刻。
