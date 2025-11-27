雷鬼樂傳奇巨星隕落享壽81歲 「翻轉貧窮家庭」一生精采

來自牙買加的雷鬼樂傳奇歌手吉米·克里夫（Jimmy Cliff），24日被妻子拉蒂法·錢伯斯(Latifa Chambers)證實離世，永遠停留在81歲。

拉蒂法·錢伯斯在丈夫的官方IG哀痛地宣布，吉米克里夫癲癇發作併發肺炎過世，「我感謝他的家人、朋友、藝術家同儕與工作夥伴一路以來的陪伴。也想告訴世界各地的所有歌迷，你們的支持一直是他整個職業生涯中的力量來源。他真心感謝每一位歌迷的愛。」

她亦感謝醫生和全體醫療團隊，在丈夫生前給予極大的支持與協助。最後，她向天上的老公溫情地喊話：「Jimmy，親愛的，願你安息。我會遵從你的心願。」希望外界在這段艱難的時刻，能尊重家屬的隱私。文末，拉蒂法·錢伯斯和兩位孩子Lilty、Aken署名。

回顧吉米·克里夫的一生，1944 年出生於牙買加聖詹姆斯，在家中9個孩子中排行第8，自幼家境貧苦，他6歲起開始在教會唱歌，受斯卡音樂先驅Derrick Morgan啟發，自行創作歌曲甚至自彈自唱，逐漸成名，後來憑藉單曲《Hurricane Hattie》衝上牙買加排行榜。

1965 年，吉米·克里夫前往倫敦加入 Island Records，然而最初的跨界發展並不如預期順利；直到 1969年，他憑藉《Wonderful World, Beautiful People》與《Vietnam》在國際間嶄露頭角，其中《Vietnam》更被鮑勃·迪倫稱為「史上最出色的抗議歌曲」。1972 年，吉米·克里夫主演的電影《The Harder They Come》被視為牙買加電影的代表作，也讓雷鬼音樂首次成功進入美國主流視野。

吉米·克里夫的音樂除了旋律迷人外，歌詞更關注貧困、戰亂與社會不義等議題。他曾說過：「掙扎是我音樂的核心，而愛的希望則是它的糖霜。」他的創作橫跨民謠、靈魂、斯卡到搖滾，對全球樂壇產生深遠影響。

死訊傳開後，牙買加總理安德魯·霍爾尼斯（Andrew Holness）公開表達哀悼，並宣布當天全國暫停活動，以此向這位音樂巨人致敬。

