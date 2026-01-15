雷／《他和她的，謊》結局反轉再反轉 導演談劇情：動機罕見但很充分

Netflix迷你影集《他和她的，謊》由《雷神索爾》系列中飾演「女武神」的泰莎湯普森 (Tessa Thompson) ，與強柏恩瑟 (Jon Bernthal) 主演，創下近2000萬次觀看，在最新收視排行榜中成為大贏家。

影集首週上線便表現強勁，以1990萬次觀看的驚人成績空降榜首。兩位實力派演員的火花，加上懸疑的敘事節奏，只有短短六集反轉再反轉的劇情，讓該劇成為近期最具話題性的作品之一。

故事發生在美國喬治亞州的一個小鎮達洛尼加，安娜是一位事業陷入瓶頸的亞特蘭大新聞主播，正處於停職邊緣。當她的家鄉發生一起離奇謀殺案時，她決定親自回去報導，試圖藉此重振名聲。傑克是負責調查此案的警探，他與安娜曾是夫妻，但一年前因為女兒的猝死，兩人的婚姻破碎。

命案死者是安娜高中時期的親密好友瑞秋。隨著調查深入，安娜發現死者與她16歲生日派對當晚發生的一場「恐怖意外」有關。現場留下的線索似乎都在暗示，殺手對安娜的過去瞭若指掌，甚至連安娜自己都被列為懷疑對象。

-----以下有雷-----

《他和她的，謊》泰莎湯普森演出女主播。（圖／Netflix）

誰是凶手？

影集前半段會讓觀眾懷疑主角安娜（泰莎湯普森 飾）與傑克（強柏恩瑟 飾）其中一人可能是凶手，後半部觀眾開始深信殺手就是萊西瓊斯。隨著劇情推進，發現萊西的真實身分是凱瑟琳，一個高中時期被霸凌的邊緣女孩。表面上看來，萊西是回到家鄉向當年折磨她的朋友們復仇，而安娜則是她的下一個目標。

在結局的最後一幕，時間跳轉到一年後。安娜在讀完母親艾莉絲留下的信件後，才驚覺這一切命案的真凶竟然不是萊西。飾演夫妻的兩位好萊塢實力派影星坦言，在拿到完整劇本前，他們根本沒懷疑過真凶是「那個人」，甚至一度以為是對方。

強柏恩瑟說： 「我真的沒想到會是......。當連環謀殺案接連發生時，我甚至一度懷疑安娜（我戲裡的老婆）才是兇手。」泰莎湯普森也說： 「我也從未懷疑過......。」作為執行製作人的她盛讚導演威廉奧德羅伊德（William Oldroyd）的執導功力，「這對觀眾來說絕對是一場瘋狂的旅程」。

《他和她的，謊》麗貝卡雷騰豪斯飾演的萊西是關鍵角色。（圖／Netflix）

疑點一：萊西的真實身分

萊西的真名是凱瑟琳亞莉克希絲凱莉，高中時是被瑞秋一幫人排擠的邊緣人。凱瑟琳在少女時期曾因受不了姊姊安德莉亞的長期言語霸凌，私下放光了姊姊氣喘擴張器的藥劑。沒想到姊姊在湖中心病發身亡。凱瑟琳後來整容、減肥並更名改姓為「萊西瓊斯」，這也是為什麼安娜20年後認不出昔日同學的原因。

在第六集的暴力衝突中，萊西正要向安娜開槍，傑克捨身護妻。此時警察普莉亞因誤認萊西就是連環殺手，開槍將其擊斃。萊西帶著莫須有的殺手罪名死去，而她的丈夫理查雖然堅稱妻子無辜，卻也遭逮捕，讓真正的凶手就這樣逍遙法外。

疑點二：安娜與傑克孩子的死訊

這部影集的悲劇核心源於他們夭折的女兒夏洛特。孩子一年前在安娜母親艾莉絲家中猝死，而影集中的連環謀殺案正是從夏洛特的忌日當天開始發生的。

強柏恩瑟認為，這對夫妻的關係並非因不愛而散，而是無法獨自承受喪女之痛。直到案件爆發，他們才意識到唯有彼此扶持才能真正療癒。

《他和她的，謊》泰莎湯普森離家多年後再度與母親團聚。（圖／Netflix）

影集與原著小說的結局相同？

影集結局與小說一致。導演威廉奧德羅伊德表示，正是原著小說中這個「完全沒料到卻又合情合理」的翻轉吸引了他，「當觀眾看到真相時，我們希望他們會覺得『沒錯，這些人確實死有餘辜』」。

而他也終於原著，從頭到尾在創作過程中從未想過其他人選作爲凶手。「讓那個人來做凶手很巧妙，而且我認為動機很充分，因為這並非是謀殺懸疑小說裡常見的欺騙、勒索或其他動機」。

在一切歸於平靜後，安娜與傑克領養了傑克過世的妹妹柔伊的女兒，安娜再次懷孕並重返主播台。雖然一家人能共同面對過去種種傷痛，但觀眾與安娜都知道，這份幸福是建立在多起命案之上。威廉奧德羅伊德形容這像是一座蓋在「腐爛屍骸」上的華麗建築，平靜之下隱藏著永不安息的陰影。這種「正義的錯置」讓這部劇成為討論的焦點。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導