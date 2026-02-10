雷／《單身即地獄5》結局大翻盤「主持群靜默10秒」史上首見放棄權

Netflix韓國戀愛實境節目《單身即地獄5》今（10）日下午4點上線最終兩集，所有感情線正式攤牌，最大焦點集中在「海后」崔美娜秀，以及本季人氣最高的金高恩最終會牽起誰的手。本季更首度開放「放棄選擇權」的新規則，結果也真的有人在最終選擇時選擇獨自離開，掀起討論。

——-以下有雷——-

《單身即地獄5》金珉志從一而終的喜歡宋承一。（圖／Netflix）

最終配對方面，「田徑女神」金珉志一路始終如一，最後毫不猶豫選擇宋承一，也成功獲得對方回應，兩人甜蜜配對成功。人氣女王崔美娜秀前期在4名男參賽者之間徘徊，被觀眾封為「海后」，繞了一大圈後，最終選擇始終陪在她身旁、像朋友般存在的李省勳，兩人也順利牽手離開。

朴喜珗在公布選擇前語出驚人，直言自己「是很會記仇的人」，也坦承覺得對方沒有那麼喜歡自己，但最終仍選擇與她互動最多的林琇濱，成功配對。

而全場最戲劇性的轉折，落在人氣王金高恩身上。最後關頭出現「三男爭一女」局面，申玹宇、禹盛閔與趙珆乾全數對她表達好感。外界普遍認為她與趙珆乾火花最強，甚至在公開選擇前，她還對趙珆乾說出「希望能再跟你去天堂島」，沒想到最後卻出人意料選擇了互動相對最少的禹盛閔，瞬間讓主持群集體當機，現場一度安靜近10秒。

其餘配對結果方面，李株榮與金載真成功牽手離開；未能配對成功的李涵恩則選擇了金載真，但未獲回應。至於咸譽真，則成為節目開播以來第一位主動放棄最終選擇權的參賽者，獨自離場，為本季畫下耐人尋味的句點。

