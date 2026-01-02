雷／《怪奇物語》大結局生死之謎粉絲瘋猜 主創親解真相「她是童年的魔法」

《怪奇物語》這段始於2016年7月、結束於2025年12月31日，九年半旅程終於劃下句點。主創馬特達菲與羅斯達菲以長達兩小時的最終集為影集收尾。最後一集〈上下正常的世界〉交代了所有核心角色的結局。在伊萊雯、威爾、南西、喬伊絲與霍金斯的小夥伴們深入「深淵」擊敗奪心魔並徹底殺死威可那後，故事正式收尾。馬特達菲明確表示：「這是一個完整的故事，它結束了。」

-----以下有雷-----

《怪奇物語》第5季諾亞施納普繼續飾演關鍵角色「威爾拜爾斯」。（圖／Netflix）

伊萊雯是死是活？

雖然結局已定，但結局中關於伊萊雯的生死留下了模糊空間。觀眾爭論著伊萊雯是真的在摧毀「顛倒世界」時犧牲？還是她在卡莉施展幻術的幫助下依然活著，在遠離塵囂的荒野中享受徒步旅行，徹底擺脫了被當作生物武器實驗的命運。

廣告 廣告

在接受《綜藝報》專訪中，達菲兄弟表示，他們希望伊萊雯代表「童年的魔法」。為了讓孩子們長大，魔法必須離開霍金斯。馬特透露：「麥克選擇相信她還活著，這是一種無私且英雄式的舉動。她確保了那些被拿來實驗的孩子所經歷的痛苦，永遠不會再發生。」

羅斯達菲強調故事不應該那麼簡單、那麼容易，「我們一直在尋找一種不單純、帶著苦澀，卻又留有希望的結局」。馬特達菲認為結局其實有兩個層面，羅斯說的是「主題層面」，關於童年的魔法，另一個則是「故事層面」，關於伊萊雯最終的選擇。編劇團隊對於伊萊雯的命運有過無數次爭論，「我們試圖將那些爭論的內容全都呈現在銀幕上」。霍普對伊萊雯說的那番話，把很多人的心聲給說了出來；而卡莉對伊萊雯說的話，則是辯論的另一方。

至於伊萊雯最終會選擇哪一條路？如果觀眾像麥克和其他人一樣，選擇相信伊萊雯在某處活著，那麼伊萊雯就是選了中間的那條路。但無論如何，這對伊萊雯來說都是一個完全無私且英雄式的舉動。

《怪奇物語》中，「南西與喬納森」這對情侶深受粉絲歡迎。（圖／Netflix）

誰殺了威可那？

關於最終戰的安排，達菲兄弟參考了《柏德之門3》等RPG遊戲，強調團隊合作。伊萊雯與威爾兩人合作重創威可那，威爾衝進了威可那的意識進行干擾，加上喬伊絲用斧頭斬首了威可那。馬特笑說：「我們想讓這成為影史上最動情的斬首戲。」

粉絲關注結局中出現的「公事包裡的石頭」，達菲兄弟坦承那是為了衍生劇埋下的伏筆。馬特達菲說： 「衍生劇會解釋那個東西，它有完全不同的神話體系。雖然會交代結局留下的懸念，但它是一個全新的故事、全新的角色與城鎮，不會有重複的角色。」

霍金斯小鎮回歸平靜

隨著時間跳轉，霍金斯的災難被官方掩蓋為「地震」，生活回歸常態。麥克絲康復並與路卡斯甜蜜熱吻；史蒂夫與強納森大和解，兩人一致認為「南西太優秀，我們都配不上她」。霍普向喬伊絲求婚，兩人準備移居蒙托克開啟新生活。達斯汀成為畢業生代表，演講題目依然是他最愛的「龍與地下城」。史蒂夫當上了老師兼棒球教練，麥克成為了一名作家。故事在麥克看著妹妹荷莉與朋友們接手龍與地下城遊戲、關上門的那刻畫下句點，火炬已經傳承給了下一代。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導