雷／《怪奇物語》最終季威爾獨白戲逼哭觀眾「彌補遺憾」演員也抱在一起哭
《怪奇物語》第五季五到七集已經上線，在最終大戰登場前，讓觀眾感受這群陪伴我們近十年的角色成長，也見證他們彼此之間的關係更趨明朗和堅不可摧。最重要的莫過於諾亞施納普（Noah Schnapp）所飾演的威爾，其性向一直以來備受劇迷討論，如今他選擇吐出真心話，逼哭大批觀眾。
以下有雷
隨著威爾第一季被救出來後，就能夠發現他的個性越來越鮮明，不時與好友們有種格格不入的感覺，不僅是因為他曾遭受威可那綁架，更因為他內心深處難以言喻的孤獨感。尤其第三、四季與麥克的對話更引起劇迷對他的性向猜測。直到第五季威爾被蘿萍開導、展露潛藏的力量、被威可那再度擄獲的恐懼等，讓威爾決定出櫃，向夥伴、家人們吐露自己是同志。
主創達弗兄弟坦言，原本要讓威爾在第四季出櫃，但礙於篇幅不足，好在如此，讓他們能有更多時間處理這段重頭戲。麥特達弗補充，起初只想讓威爾向媽媽出櫃，但後來覺得不能僅止於此，應該也要納入他的朋友們，劇本磨了好一段時間，最後拿給諾亞施納普看時，導演也相當緊張，「因為這戲裡的許多情節都與他的親身經歷非常相似，但同時他又是全世界最了解威爾的人。所以這場戲對他而言，必須在『私人情感』與『角色性格』這兩個層面上都顯得真實。」諾亞看到劇本後有所共鳴，才讓他們放下心中大石頭。
這對出櫃獨白，除了是威爾長大後對自我的接納和理解，彷彿也是諾亞施納普的真心話，現實中他已於2023年公開出櫃。在幕後花絮中，他透露拍完這場戲時其他演員們都為他鼓掌，這特別的一刻讓他難以忘懷，很感謝所有演員都在現場陪伴、支持他，因為其實大家都是從新聞報導上得知他的私事，「我一直都覺得我錯過機會，沒跟他們好好聊過，現在這場戲幫了我大忙。」彌補了當時的遺憾。
通常大家在片場總是很吵鬧，但拍攝獨白戲當天，諾亞施納普猶記當時安靜到連一根針掉在地上都能聽見，「他們非常尊重我，給了我很大的空間去進入角色，對此我非常感激。說實話，我當時並沒有辦法完全注意到現場所有人的反應，因為房間裡人很多，而我當時的情緒又非常激動。」當攝影機一停止拍攝，飾演哥哥喬納森的查利希頓（Charlie Heaton）和諾亞抱在一起大哭，「那種感覺絕對是非常深刻且真實的」，就連達弗兄弟都在鏡頭後落淚，幕後花絮更可見演員們抱在一起的動人畫面。
不過諾亞施納普笑說，這場獨白戲整整拍了12小時，一周後又回頭花了12小時重拍這場戲的某些部分，「我當時心想：『我的天，這場戲我到底還要演幾次？』」不過對於威爾說出「我不喜歡女生」而非「我是同性戀（gay）」，諾亞表示這部分有和主創達弗兄弟討論過，「我們必須記得那是在1980年代，當我自己（在現實中）出櫃時，我也沒有說出『gay』這個詞，要說出口是很困難的，而且感覺很可怕。」特別是在八零年代，那壓力更加巨大，「一旦說出口，失去的東西可能更多。」
《怪奇物語》除了重現1980年代的復古魅力，超能力打怪、冒險奇幻，搭配齊聚眾人之力對抗邪惡的情節，不外乎角色們這五季以來在一次次磨難中成長的酸甜苦辣，自我懷疑與認同、友誼的單純快樂與失去、父母對孩子的牽掛與放手、愛情的甜蜜和現實，或許也是劇迷在長大過程所經歷的，使其引起的共鳴能跨越世代和界線。
