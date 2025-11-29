雷／《怪奇物語5》威爾驚人能力揭曉 男星被蒙在鼓裡：劇組不信任我

《怪奇物語》第5季威爾與威可那有直接對戲。（圖／Netflix）

Netflix人氣影集《怪奇物語》（Stranger Things）第五季日前上線第一輯四集，自第一季以來就是關鍵角色的「威爾拜爾斯（Will Byers）」，終於在這一季揭示了他與威可那（Vecna）之間驚人的連結。

—以下有雷—

《怪奇物語》第5季諾亞施納普繼續飾演關鍵角色「威爾拜爾斯」。（圖／Netflix）

威爾能夠透過引導威可那的力量，以念力摧毀怪物。飾演威爾的21歲演員諾亞施納普（Noah Schnapp）透露，其實身為演出該角色的他，竟然是最後一批知道這個重大轉折的人之一，簡直是被劇組「排擠」。

諾亞得知他與威可那（由傑米坎貝爾鮑爾 飾演）以及魔神怪（Demogorgons）之間的緊密聯繫。他可以藉由引導威可那的力量，以念力摧毀怪物。諾亞向《Variety》透露，直到其他演員知道之後，他才真正了解角色的這一重大轉折：「我記得劇本是在前一年寫成的，但 （導演）尚恩利維（Shawn Levy）和一些導演並沒有明確告訴我。」他開玩笑地說，他被刻意地蒙在鼓裡，「因為他們從來不信任我會保守任何資訊」。

當他最終拿到劇本，讀到第四集（揭示威爾與威可那連結的集數）時，他表示他的確「想告訴所有認識的人」。「當然，我不得不等兩年才有辦法讓任何人看到。這是史上最酷的事情了！

《怪奇物語》的聯合主創麥特達菲（Matt Duffer）證實，儘管威爾獲得了新的力量（在第一輯的結尾場景與伊萊雯的能力展現方式相似），但他並非一個「新的伊萊雯」。麥特向《EW》解釋：「這對我們很重要。事實上，他本身並沒有真正的超能力。他是在引導威可那的力量。因為他從第一季開始就與威可那有所連結，部分也與奪心魔（Mind Flayer）連結，這讓他可以在足夠接近的情況下，利用和使用這些力量。」

《怪奇物語》第5季魔神怪再度出現。（圖／Netflix）

另一位聯合主創羅斯達菲（Ross Duffer）則透露，他們從第二季開始就一直在為威爾與威可那的連結鋪路。威爾他告訴《PEOPLE》，將於台灣時間明年元旦上線的最後一集，劇本更是「難以置信」。他回憶道，有人在他讀劇本前發簡訊給他：「諾亞，注意了。你會喜歡這一季的。」他當時不以為意。直到開讀本會議的前一天，他在一個出人意料的地方讀了劇本：「我當時正在淋浴時閱讀，我心想，『我的天啊』！我當時打電話給我媽媽，『我的天啊，妳一定要讀這個』

，然後嚇壞了。我一邊在淋浴時準備，一邊快速地瀏覽。」《怪奇物語》第五季在Netflix上分三階段首播：第1輯已於11月27日上線（共4集），第2輯接續於12月26日上線（共3集），而完結篇則將在明年元旦登場。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導