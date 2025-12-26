雷／《怪奇物語5》顛倒世界上演求婚！ 生死關頭掏婚戒粉絲超困惑...導演解答了

Netflix影集《怪奇物語》第五季第二輯在當地時間25日上線（台灣時間26日），長期受到影迷喜愛的「南西與喬納森」這對情侶，關係竟然出現意料之外的發展，令不少粉絲心碎，但又帶有困惑。

—————以下有雷—————

《怪奇物語》中，「南西與喬納森」這對情侶深受粉絲歡迎。（圖／Netflix）

在最新上線的集數中，南西與喬納森被困在顛倒世界中正在融化的霍金斯實驗室。面對死亡的威脅，這對從第二季就開始交往的情侶，選擇了最誠實、也最痛苦的坦白。

在以為生命走到盡頭的瞬間，兩人揭開了長久以來的隔閡，南西坦承，她其實一直討厭喬納森最愛的「衝擊合唱團（The Clash）」，喬納森也坦白， 他其實不愛看南西寫的那些報導，且坦承自己從來沒有申請過艾默森學院。這些實話雖然刺耳，卻讓兩人在死前放下了偽裝，找回了最真實的彼此。

喬納森從口袋掏出了一枚訂婚戒指。正當觀眾以為這會是一場浪漫的戰火求婚時，喬納森卻說出了令人意想不到的台詞：「我已經辜負妳夠多了，所以最後總得做對一件事吧。南西威勒，妳願意『不』嫁給我嗎？（Will you not marry me?）」而南西流著淚接受了這個「反求婚」，隨後兩人深情告白並接吻。

對於這幕的安排，不少粉絲感到疑惑，究竟兩人是繼續在一起還是分手？影集創作者達菲兄弟在接受《人物》與《洛杉磯時報》訪問時明確表示：「沒錯，這就是分手，他們正式分開了。」 編劇認為南西需要最終回歸自我，保持獨立，而不是直接從高中戀情進入婚姻。他們認為這對情侶的感情基礎很大程度來自共同經歷的超自然創傷，這種關係有時會讓人窒息並阻礙個人成長。導演表示：「有多少人真的會跟高中男女朋友走到最後？」他們希望角色在進入最終決戰前，能先克服內心的恐懼與疑慮。

不過飾演南西的娜塔莉亞戴爾（Natalia Dyer）與飾演喬納森的查利希頓（Charlie Heaton）在現實生活中依然是一對穩定的情侶，讓不少心碎的粉絲感到一絲安慰。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導