雷／《親愛的X》雙版本結局差很大！電視劇要角人設翻車？漫畫走向反轉更黑暗

《親愛的X》。（翻攝TVING官網、7imdohoon IG）

韓劇《親愛的X》最後兩集大結局上線，許多觀眾除了一致認為金裕貞的演技封神，非常符合大女主劇情之外，更多是對圍繞她身邊的「忠犬」金永大和金度勳的討論，兩人最後對待金裕貞的態度，猶如恐怖片和癡情片般天差地遠，令大家議論紛紛。

尤其是金永大扮演的「尹俊瑞」前後反差太瘋癲，叫人難以接受，再加上電視結局與原著漫畫截然不同，導致不少網友砲轟該劇「爛尾」，不過也有觀眾認為劇版主角的下場比較震撼，公婆各有理，不知你站在哪一邊？

以下有雷…………

《親愛的X》電視劇結局大反轉

《親愛的X》大結局以顛覆漫畫的結果引爆全網。

惡女「白雅珍」（金裕貞 飾）雖然倖存卻身敗名裂，兩位自小幫她的男性，繼兄「尹俊瑞」（金永大 飾）和高中同學「金在吾」（金度勳 飾），則分別死亡，至於差點逼瘋白雅珍的反派財閥老公「文道赫」（洪宗玄 飾）反而全身而退。

同樣是反社會人格的文道赫，用財富和狠毒手段讓白雅珍失憶、連發噩夢，操控她的每一根神經，直到白雅珍向金在吾哭訴、不甘就此被毀掉只差一步即巔峰的明星人生。

癡情的金在吾以身入局設下陷阱，暗中安裝針孔攝影機，記錄文道赫手下活活打死自己的過程，同步傳給尹俊瑞交給白雅珍，以此「揭穿文道赫真面目」的影片，幫白雅珍換來與其談判的籌碼，不再受其操控。

但尹俊瑞在目睹金在吾死亡的影片後，卻一反常態決定戳穿白雅珍的一切，在她勇奪青龍獎影后當天，與記者聯手播放她的「罪行紀錄片」，包括白雅珍害死親爸爸、明星男友「許仁康」（黃寅燁 飾）的經過。

自此白雅珍身敗名裂，尹俊瑞則希冀白雅珍能隱退跟他一起過餘生，並向她表達愛意，當被拒絕後，尹俊瑞又試圖與白雅珍同歸於盡，開車帶著她衝下山崖，最終車毀尹俊瑞身亡，白雅珍則在爬出車子後消失無蹤……

白雅珍最後在車上與尹俊瑞的對話，相信也是她的解脫，她說：「我以為沒有什麼能再束縛我了，原來還有你啊，我最後的枷鎖。」也就是最後一個「X」尹俊瑞，終於正式下線！

尹俊瑞是壓垮白雅珍的最後一根稻草。（翻攝TVING官網）

尹俊瑞人設翻車？網諷「得不到就毀掉」太過分

有看《親愛的X》的觀眾都知道，「尹俊瑞」（金永大 飾）講過一句名言「為了白雅珍做任何事都行，除了殺人」，結果是「金在吾」（金度勳 飾）豁出性命都要保住白雅珍，而尹俊瑞卻想殺掉白雅珍，讓許多觀眾無法理解。

但凡尹俊瑞先曝光金在吾遭殺害的死亡影片，把十惡不赦的「文道赫」給去除掉，然後再拉著白雅珍一起尋死，都還情有可原，結果他竟是先拉著白雅珍一起死，令全網一片譁然。

尤其尹俊瑞一路以來都是白雅珍的幫兇，最後居然把所有罪過都算在她頭上，甚至在所謂的「白雅珍罪行紀錄片」中，幫那些曾經迫害過白雅珍的人洗白，一副自以為可以「救贖」白雅珍的偽善，以及「我救不了妳就一起下地獄」的行為，更讓大家受不了。

畢竟尹俊瑞從小幫助白雅珍的一切行為，就是她步步黑化、深陷「反社會人格」的最佳助力，難怪網友會認為，尹俊瑞只是對白雅珍擁有強烈佔有欲，最後得不到就想毀掉罷了，因此對於他車禍身亡，部分網友認為其結局合理。

尹俊瑞跟著車毀人亡。（翻攝TVING官網）

金在吾癡情獻上生命 人人心疼

反而「金在吾」（金度勳 飾）以生命換取白雅珍的生機，就這麼輕飄飄被尹俊瑞毀得一乾二淨，讓觀眾超心疼。 金在吾最終還是為了白雅珍而死，這個他願意為她做任何事的女人，這個他願意被完全利用的女人，即使到最後一刻，他都願意把生命交付給她，寧願犧牲自己也希望白雅珍過得好。

兩人以下對話，最能彰顯金在吾對白雅珍的愛，那是當她被財閥逼到快發瘋時。

金在吾：「告訴我妳要我做什麼？我願意為妳做任何事，如果發生什麼事就立刻打給我，白雅珍，儘管利用我吧，這就是我想要的。」 白雅珍：「在吾，你為什麼要為我做這麼多？你對我毫無所求，我叫你做什麼你都會做，太奇怪了吧，我不懂。」 金在吾：「我就是喜歡陪在妳身邊，也許是因為我人生中，沒剩下多少東西了，而妳對我來說就是一切，每次我幫妳得到妳想要的…每次我讓妳過得更輕鬆一點…妳不知道那讓我感覺自己多麼有用，所以說白雅珍，儘管利用我吧，這就是我想要的。」

看過之後沒有網友不淚崩的，事實上金在吾也是求仁得仁，他從始至終貫徹了「生命是屬於白雅珍的」，也只有他看透白雅珍「面具後的面具」：她以狠心和不擇手段武裝自己，其實內心最深處隱藏起來的是，她自小在夾縫中求生存的委屈、憤怒、不甘、悲傷和不解。

金在吾為白雅珍付出一切。（翻攝TVING官網、7imdohoon IG）

白雅珍死裡逃生網友叫好

倘若大家不捨金在吾的話，那看著白雅珍死裡逃生，目睹尹俊瑞在車裡慢慢死去，是不是會比較滿意一點？

尹俊瑞駕車衝下懸崖，企圖與白雅珍同歸於盡，最後一口氣動彈不得也要抓住不讓她走，但白雅珍甩開尹俊瑞的手獨自爬上山坡，滿臉鮮血俯視瀕死的他含淚冷笑，最終重傷離開被宣告失蹤。

這讓網友都不得不說一句「痛快」，認為大女主劇就該讓白雅珍頑強活下來，甚至認為「惡女」只是野心比較大，人不犯她她就不犯人，況且白雅珍這輩子的確沒有過過一天好日子，從小爹不疼娘不愛，還頂著家暴的陰影長大。

好不容易熬成女演員，事業剛要起飛，又被明星男友敦促退圈結婚，嫁給財閥霸總以為能苦盡甘來，結果這個瘋子又差點把她逼進精神病院。

幸虧有金在吾豁出性命幫助她，但就在她勇奪影后站到頂峰的那一刻，尹俊瑞卻反手揭發她，甚至要拉著她一起同歸於盡，好在白雅珍活了下來，儘管最後編劇讓她「假死」，照片出現在靈骨塔中，至少也是一種解脫。

但也因為這個開放式結局，讓許多觀眾希望《親愛的X》會有第二季，最好能讓大家看到，白雅珍如何「解決」財閥老公文道赫？

白雅珍「假死」消失無蹤。（翻攝TVING官網）

對比漫畫結局 走向大不同

至於許多人也很喜歡的漫畫結局，同樣走開放式，只不過是完全不同的方向。

白雅珍利用「繼兄」尹俊瑞懷孕，裝作是不孕的文道赫的孩子，好與其結婚，其實文道赫早知道那並不是自己的孩子，他只是想利用白雅珍的知名度開娛樂公司。

白雅珍結婚之後說要終止妊娠，這讓尹俊瑞相當衝擊，為了阻止白雅珍墮胎，在頒獎典禮公開了白雅珍所有惡行的紀錄片，導致她的一切毀於一旦，從巨星到人人唾棄，甚至有輕生意圖，好在被金在吾攔下。

諷刺的是，尹俊瑞以白雅珍這件事為原型，寫出賣座小說並且成為知名作家，至於跌入谷底的白雅珍則隱姓埋名，和金在吾去香港把孩子生了下來，後來又幾經波折讓白雅珍毀容，大家再也認不出她是那個大名鼎鼎的白雅珍。

歲月匆匆，當尹俊瑞又寫了一本與白雅珍有關的小說《親愛的X》，在簽售會上有個小女孩來要簽名，跟白雅珍小時候長得一模一樣，尹俊瑞一眼就認出是自己女兒，但女孩把一封信交給他之後，就消失得無影無蹤。

那是白雅珍寫給他的信，信上說女兒這輩子都不會知道自己父親是誰，這便是她對尹俊瑞的最終復仇，因為「愛而不得才是最深的恨」，沒有比思念更強的復仇，漫畫結局自此畫下句點。

