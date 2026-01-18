雷／《28年毀滅倒數：人骨聖殿》大咖驚喜回歸！全場觀眾如雷歡呼

《28年毀滅倒數：人骨聖殿》。（圖／索尼影業提供）

電影《28年毀滅倒數：人骨聖殿》接續上一集《28年毀滅倒數》劇情，最後更出現影迷敲碗想看到的驚喜人物，對此，導演妮亞達科斯塔（Nia DaCosta）也受訪分享如此安排。

以下有雷

《28年毀滅倒數：人骨聖殿》獲好評。（圖／索尼影業提供）

在《28年毀滅倒數：人骨聖殿》最後，席尼墨菲（Cillian Murphy）正在屋子裡教女兒歷史，突然發現外頭有騷動，原來是阿爾菲威廉斯和艾琳凱莉曼被活屍追趕，決定前往拯救兩人。

席尼墨菲曾在《28天毀滅倒數》飾演的單車快遞員吉姆醒來後發現全世界已被活屍病毒摧毀，他早已證實會回歸參演《28年毀滅倒數》系列，如今終於現身，但出現的時機點相當平靜，與《28年毀滅倒數：人骨聖殿》前段瘋狂混亂的氛圍形成鮮明對比，導演妮亞達科斯塔表示：「因為這並不是一個宏大的『超級英雄回歸』系列大片時刻，這是『單車快遞員』的回歸。」

編劇艾力克斯嘉蘭（Alex Garland）如此安排，當時妮亞達科斯塔的反應是：「好，我們就這樣拍。」她認為這非常接地氣，「這不是一個宏大、誇張的登場時刻，我認為只要能再次見到他，本身就已經足夠強大了。」而在早期試映中，這一幕確實展現了強大的震撼力，足以讓全場觀眾爆發如雷歡呼聲。

席尼墨菲繼《28天毀滅倒數》後回歸《28年毀滅倒數》。（圖／索尼影業）

其實，導演妮亞達科斯塔正在構思《人骨聖殿》的片頭序幕以及如何在銀幕上呈現片名時，她決定採取的方式是調用一段過去的場景，「我們用聲音來呈現，你聽到的聲音是席尼在第一部電影裡說的那句『哈囉？』所以事實上，他在電影非常早期就出現了。」

該系列的影迷可能還會注意到，隨後席尼墨菲正式現身的驚喜時刻，導演也向系列起源致敬，使用了由約翰墨菲（John Murphy）為《28天毀滅倒數》創作的那段令人毛骨悚然的經典配樂〈In a Heartbeat〉，帶出《28年毀滅倒數》第三集席尼墨菲也會佔有重要戲分。

席尼墨菲出席《28年毀滅倒數：人骨聖殿》倫敦首映會。（圖／Getty）

