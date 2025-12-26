雷／Netflix《一吻爆炸》張基龍X安恩真大結局超8點檔：竟上演「車禍失憶」戲碼！第14集6.9%高收視完美收官！

【文／少女心文室】一轉眼Netflix熱播中的韓劇《一吻爆炸》正式播出最終回大結局！這週播出最新第13、14集劇情內容，上演大結局完結篇！第14集收視率也高達6.9%，刷新電視劇自身最高收視紀錄！該劇由張基龍、安恩真、金武俊、禹多備主演！劇情講述一名單身女子，爲了生計僞裝成媽媽在職場上班，和愛上她的組長之間的爆笑羅曼史，趕緊一起來看《一吻爆炸》大結局發生了什麼事吧！

《一吻爆炸》張基龍、安恩真劇照

《一吻爆炸》接續上週劇情，張基龍飾演的「孔志赫」與安恩真飾演的「高多林」兩人本來才剛甜蜜正式談戀愛，沒想到就意外不斷，先是高多林與組員們一起開發的新產品計畫，竟然被別的公司搶先上市，讓孔志赫老爸不分青紅皂白，直接給高多林一巴掌，緊接著多林被當成眾矢之的，不僅揹了洩漏商業機密的黑鍋，自己當初假冒已婚人士入職身分也被揭穿，然後高多林與孔志赫約會照也被公開，搞得高多林變成是一個竄改履歷、洩漏商業機密、勾引組長的壞女人...

《一吻爆炸》張基龍、安恩真劇照

在多林被孔智惠洗腦的狀況下，多林很怕害道志赫的職業生涯，最後一肩扛下，表示全部都是自己做的，然後簽字離開公司，最後多林崩潰跟志赫提分手，兩人不管是工作還是感情可以說是不歡而散！身心靈都受傷的多林跟著媽媽回到鄉下老家養傷，展開農村生活，此時郭時暘飾演的「尚植」客串登場，尚植是多林老家村長的兒子，從小就喜歡多林！志赫則是沒日沒夜的調查這一切背後是誰在搞鬼，他找到證據後，也殺到鄉下找多林，繼而展開果園+見家長行程，多林與志赫也不知不覺重修舊好，再次甜甜蜜蜜熱戀！

《一吻爆炸》郭時暘、張基龍、安恩真劇照

而志赫則是帥氣回到公司，在股東大會上揭開一切真相，不僅揭穿多林遭孔智惠背後設局陷害，還有放火的人也是柳太榮指使的，志赫一次把最麻煩的兩大人物處理掉，正當志赫買了花束開心的打給多林時，沒想到竟被惱羞成怒的柳太榮開車給撞飛！志赫躺在血泊之中，雖然最後送醫緊急救回一命，但志赫持續昏迷，好不容易醒來了，竟然失憶了！完全認不出多林是誰，所以對多林也沒有感情，所以兩人正式分手！另外一方面，金武俊飾演的「金善宇」與禹多備飾演的「柳夏永」兩人則是因為善宇兒子金俊，距離越拉越近，花了很長時間才走在一起。

《一吻爆炸》張基龍、安恩真劇照

而孔志赫媽媽則是為了報答多林一家，投資多林的才華與創意，先是買下他們家房子，並再回贈給她們，多林則開設工作室成為了公司代表，也是跟嬰幼兒有關的公司，一年後公司茁壯，在繁忙中多林接到一通電話來自濟州島，竟然在濟州島發現了她的妹妹，沒想到那個飯店就是當初她跟志赫一吻定情的地方！沒想到志赫也出現在同個地方，正當多林轉身要走被路人撞到，多林又撲到志赫身上...兩人又再度kiss，此時志赫的記憶湧現，終於破鏡重圓！之後志赫正式跟多林求婚，兩人結為夫妻，甚至生了一對兒女，就這樣迎來了Happy Ending大結局！

《一吻爆炸》張基龍、安恩真劇照

《一吻爆炸》全劇14集大結局！可在Netflix收看！

