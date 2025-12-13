雷／Netflix韓劇《認罪之罪》結局震撼 到底誰是凶手？劇情反轉再反轉 第一集就埋下伏筆
【文／邱芮恩】年度重磅懸疑韓劇《認罪之罪》上線便掀起高度討論，由影壇地位無可撼動的雙影后全道嬿、金高銀正面交鋒，上演一場關於真相、謊言與人性的心理戰。一名看似無辜卻入獄的女人，與一名行徑詭譎的連環殺人魔，隨著關鍵自首供詞曝光，徹底翻轉案件走向，也讓觀眾一步步陷入「誰才是真正的犯人」的深淵。 以下整理《認罪之罪》5大看點須知，帶你一次掌握劇情關鍵與話題焦點。
🍿《認罪之罪》線上看推薦：
開播時間：2025年12月05日
播出平台：Netflix
主演卡司：全道嬿、金高銀
集數：共12集
看點1.經歷換角又換導演 傳出原本由宋慧喬、韓韶禧主演
《認罪之罪》被譽為年度黑馬神劇，看似是各界爭相演出的熱門劇本，實際上在籌備階段卻歷經多次人員更動。2022 年，韓媒曾大幅報導「雙美女」宋慧喬與韓韶禧有望接演本劇，雙方也正積極討論中，兩人更在 IG 上互動頻繁；未料隔年，被視為幕後推手的「黃金導演」李應福退出製作，導致兩位女星相繼退出，最終由現任導演李正孝接手執導。
導演李正孝先是找了曾經合作過《傲骨賢妻》的影后全道嬿，全道嬿連劇本、劇名也沒看，基於對於導演李正孝的信任感一口答應演出，只是主角找到了，對手演員卻難尋，曾一度傳出金智媛要出演，但後來也退出。
經歷多輪人員替換後，李正孝找上了實力派女星金高銀，她曾在受訪時提到「一聽到全道嬿前輩要演的時候，我馬上就答應說『我可以演好的』。」就這樣強強合體，打造出《認罪之罪》。
看點2.金高銀首度黑化演繹「變態殺人魔」親自提議剪「破格短髮」嚇壞導演
金高銀2024年憑藉電影《破墓》裡精彩的演技，以33歲的年紀拿下青龍最佳女主角，成為青龍獎史上第一位1990年後出生的影后。她出道以來嘗試過多元戲路，卻是在《認罪之罪》第一次演殺人魔，從造型就有不同突破，剪了史上最短短髮，2024年9月以該造型現身於多倫多國際影展，震驚娛樂圈。
有趣的是，金高銀的短髮造型是由她親自提議，當時導演聽到還很慌張，她則笑答：「我覺得角色牟恩不會想要躲在長髮的後面，她應該是想要全部攤開給大家看，但又會讓人猜不透『她到底在想什麼』的那種角色。」
果不其然，金高銀黑化演技收服觀眾，她從出場就有強烈存在感，看著「獵物」掙扎漸漸失去生命跡象，笑得讓人發冷，眼神變化快速，尤其在關鍵對峙場面中，她的表現絲毫不遜色於前輩全道嬿，讓觀眾再度見證金高銀作為「青龍影后」的驚人可塑性與無限可能。
看點3.全道嬿嬉皮裝扮顯眼反差 第一集就鋪陳真相
全道嬿在韓國以及國際影壇上都極具影響力，不僅是韓國少有的大滿貫影后，也是首位獲得坎城影展影后殊榮的韓國女星，演技不容質疑。她在《認罪之罪》飾演擁有自由靈魂又奔放的「安允秀」，對於來到丈夫喪禮的賓客也沒露出悲傷感，總是以親切的笑容待人，被檢察官認為「她就是殺人犯」。
但其實導演從第一集就在鋪陳，全道嬿不可能是殺人犯。她總是穿著嬉皮風格又顯眼的服裝，就連婚禮都與常規不符合，婚禮形式突兀，更進一步證明「安允秀」不掩飾的天真性格。來到劇情後面她穿著醫生袍祕密與金高銀相會，她自認掩飾得宜，卻仍穿著顯眼的服裝、長捲髮披肩，正好顯示她與那名心思縝密、會以硫酸銷毀證據的殺人犯截然不同。
看點4.反轉劇情觀眾最愛 上線首日直衝台灣Netflix Top 1
《認罪之罪》上架以來獲得觀眾一致好評，懸疑、推理反轉劇情不僅是觀眾最愛，雙影后精彩的對立互鬥、飆戲，金高銀突然提出願意代替全道嬿自首，究竟她是天使還是惡魔，沒看到最後一刻，猜不透真相為何。本劇憑藉強勁口碑與討論度，上線當日迅速衝上Netflix本日台灣Top 10節目第一名，更穩居Netflix全球Top 10影集排行榜第二名。
看點5. 當謠言先於真相《認罪之罪》映照社會病灶
《認罪之罪》結合媒體、輿論、警方與辦案等元素，之所以讓觀眾印象深刻，關鍵在於寫實地映照出現實社會的結構性弊病：媒體過度曝光受害者資訊，讓原本不必要的細節攤開在大眾眼前；名嘴帶動輿論風向，將全道嬿塑造成殺人犯，而謠言，往往比真相傳播得更快。
另一方面，警方執法過當的情況在現實社會中並非罕見。劇中全道嬿因配戴電子腳鐐，遭警方以主觀成見視為壞人並強行壓制，編劇試圖傳達「人權遭侵犯」意涵，也透過這一情節清楚呈現。
