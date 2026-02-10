雷／《單身即地獄5》大結局 她最終選擇讓主持群大傻眼

台北市 / 林彥廷 綜合報導

由洪真慶、李多熙、曹圭賢、韓海與金珍映DEX共同主持的韓國 Netflix 戀愛綜藝節目《單身即地獄5》開播後話題不斷，來賓們最終選擇讓觀眾們引頸期盼，而今（10）日迎來最終配對結果。

在第11集中，宋承一在餐桌上談論金珉志之前去天堂島時與林琇濱同床一事，讓原本有好感的朴喜珗心情受到影響，主持群也在此時表示「幹嘛說那麼多餘的話」、「乖乖吃你的飯吧，拜託」、「沒有比這個更奇怪的轉告方式了」、「真的很糟糕」、「還叫他保密」。

金高恩與趙珆乾在天堂島時，金高恩問趙珆乾，如果中間的人只能跟一個人約會的話，提到李涵恩的名字，而趙珆乾則順著講下去並讚對方很可愛，鏡頭此時也回顧他們兩人在天堂島相處時，趙珆乾多次提到李涵恩，這讓金高恩十分介意，而回到地獄島時也多次故意在金高恩面前與李涵恩互動，讓兩人感情產生不穩定的變化。

李省勳與崔美娜秀在第11集一開始深入交談、確認彼此心意，而在搶帽子比賽中李省勳與崔美娜秀都進入決賽，兩人成功正式第一次約會。

最終來到選擇日，這次規則首次加入可以放棄選擇，首先配對成功的是金珉志與宋承一，接著來到朴喜珗與林琇濱，因為先前同床事件讓朴喜珗受到打擊，讓主持群都猜測她會選擇放棄。不過朴喜珗隨後就選擇了林琇濱，節目組此時回顧，當時林琇濱有主動找朴喜珗解釋同床原因，並不斷對她道歉。

接著崔美娜秀與李省勳、李株榮和金載真也都配對成功，而金高恩則有申玹宇、禹盛閔、趙珆乾三個男嘉賓，主持群也同樣猜測金高恩會選擇放棄或者會選擇趙珆乾，而金高恩最終選擇了禹盛閔，讓主持群們全部大傻眼、現場瞬間安靜。

金高恩表示，跟趙珆乾約會時對他產生很多好感，但後來再聊天感覺到很多不足的地方，對的對方不擅長表現自己，如果能更坦率表達自己的感情，讓她能接受到心意，應該會更喜歡他。而跟禹盛閔相處時，覺得很自己，他會在看不到的地方默默照顧自己，透過一些小舉動表達自己的心意，所以最終選擇他。

而李涵恩選擇了金載真，咸譽真最終放棄選擇。

