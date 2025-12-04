雷/Disney+韓劇《操控遊戲》大結局彩蛋埋第二季伏筆？「瘋狂復仇者」池昌旭vs都敬秀vs李光洙血腥虐殺！

Disney+《操控遊戲》都敬秀、池昌旭劇照

【文/少女心文室】熱播中的Disney+夯劇《操控遊戲》在昨(3)日正式播出最終回11、12集大結局！該劇由池昌旭與D.O.都敬秀主演，翻拍改編自2017年的韓國電影《被操縱的都市》，並由《國民死刑投票》導演朴信宇和《限制來電》、《亞馬遜活命水》導演金昌柱共同執導，《模範計程車》&《犯罪都市4》編劇吳尚浩執筆劇本，池昌旭、都敬秀、李光洙和趙允秀主演，趕緊來看大結局劇情！

Disney+《操控遊戲》金鍾洙、池昌旭劇照

《操控遊戲》最終回劇情中，金鍾洙飾演的「盧榕息」與趙允秀飾演的「盧音比」這對父女檔也是多災多難，本來是池昌旭飾演的「朴台仲」幫手，但是兩人要回首爾之際，盧榕息莫名其妙突然被警車包圍壓制，被警方以涉嫌傷害白尚萬議員而遭到緊急逮捕，然後還說有證據他家裡跟議員家裡都比對採集到雙方DNA，總之又是被都敬秀飾演的「安耀翰」進行偽造證據、設計真兇，安耀翰做這一切只是為了要再次和朴台仲搭上線，朴台仲看到有如家人般的盧榕息被設計後氣到瘋！

Disney+《操控遊戲》李光洙、都敬秀劇照

安耀翰給朴台仲兩個選擇，一個是拿著殺白議員的刀自首然後再次入獄，一個是空白支票寫下他想要的金額。另外一方面，盧榕息因為怕女兒音比出事，所以自首自己殺了議員，而朴台仲則是拿著殺了白議員的刀到警局投案，表示自己是真兇殺了白議員，盧榕息直接被無罪釋放！而安耀翰很生氣朴台仲竟然選擇自首而不是拿支票，而金宰澈飾演的獄警「楊哲煥」知道朴台仲被設計後，決定要幫他，在他從警局押解朴台仲回監獄時，在休息站趁另一位獄警上廁所，楊哲煥直接把車開走，在偏遠的地方放了朴台仲，緊接著來接朴台仲的就是盧榕息與盧音比父女檔！

Disney+《操控遊戲》都敬秀劇照

三人來到台仲媽媽的溫室，準備開始復仇大計！典獄長則跟安耀翰表示朴台仲自我結束生命了，但安耀翰會相信才有鬼，不過他先忙著拍賣他的第100件紀念作品，在拍賣會當天有人出價到100億韓元，沒想到對方竟是還沒死的白道更，同時還帶了一批警察來，以涉嫌殺人、教唆殺人以及湮滅證據罪緊急逮捕安耀翰，更扯的是，典獄長讓監獄裡的黑幫叛亂份子去大屠殺警局，安耀翰則是大搖大擺走出警局，然後馬上去報復設局他的白道更，都敬秀在劇中狠狠勒死李光洙！而安耀翰旁邊的女殺手，則是負責去對付是盧榕息與盧音比父女檔！可以說是被虐得非常慘，場面相當血腥，好在父女檔最終活了下來。

Disney+《操控遊戲》李光洙、都敬秀劇照

而朴台仲則是跑去安耀翰的大本營蒐集證據，安耀翰解決完白道更後飆車回去，不過此時他在獄中的死對頭：梁東根飾演的「呂德秀」登場了，兩人在安耀翰家大開殺戒，朴台仲手刃呂德秀，在關鍵時刻安耀翰回家了，女殺手也把人質音比帶來，接著四人就是一陣混戰，朴台仲與安耀翰上演互殺終局之戰，安耀翰還把朴台仲弟弟被殺影片放給他看，憤怒值達到最高點的朴台仲虐殺安耀翰，最終把他用刀釘在螢幕上。最終新聞報導指出安耀翰死於火災，先前所做的一切也被揭露，朴台仲則被宣告無罪，之後展開新人生，繼續之前開業咖啡廳，店裡充滿了朴台仲喜愛的植物。

Disney+《操控遊戲》都敬秀、池昌旭劇照

而在大結局最後幾秒彩蛋畫面，疑似暗示安耀翰沒死被救走，畢竟朴台仲當下其實是沒有殺死安耀翰的，也沒有放火，新聞報導的火災也是莫名其妙，大概就是為了把安耀翰救走而做的幌子，《操控遊戲》第一季落下帷幕，就讓我們期待是否還會有第二季登場吧！《操控遊戲》第一季共12集，Disney+獨播！

Disney+《操控遊戲》池昌旭劇照

