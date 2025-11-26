雷/Netflix《一吻爆炸》安恩真「老公」登場霸氣護妻！「上司」張基龍吃醋到不行 狂炫黑卡神救援！浪漫喜劇收視飆破6.3% ｜更新時間看這裡
【文/少女心文室】Netflix熱播中的韓劇《一吻爆炸》最近相當受到觀眾歡迎，始終徘徊在Netflix節目觀看榜單前3名，輕鬆愛情喜劇路線，獲得觀眾喜愛！在韓國收視也是扶搖直上，目前播至第4集，收視已經突破6.3%！該劇由張基龍、安恩真、金武俊、禹多備主演！劇情講述一名單身女子，爲了生計僞裝成媽媽在職場上班，和愛上她的組長之間的爆笑羅曼史，趕緊來看最新劇情發展，4大男女主角們全相遇啦！
《一吻爆炸》最新劇情，安恩真飾演的「高多林」偽裝已婚、有子女的身份，成功進入一家嬰兒用品公司工作，沒想到他的直屬上司，就是張基龍飾演的「孔志赫」，兩人先前在濟州島度過火熱的時光，不僅在煙火下浪漫kiss，甚至滾床單，差點就一夜情。兩人重新以上司與下屬身份再度相遇，都讓彼此驚訝不已，尤其孔志赫更是無法接受，自己心心念念愛慕的女子竟然是已婚孩子媽，兩人就此展開職場攻防戰，孔志赫要高多林辭職，高多林則表示除了辭職，她什麼都願意做！
🍿《一吻爆炸》線上看
開播時間：11/12
播出平台：Netflix
更新時間：每週三、四 21:30
主演卡司：張基龍、安恩真
集數：14集
緊接著高多林完成眾多任務，在完成任務期間也有不少小插曲，包括做奶瓶實驗，孔志赫以為高多林在帳棚裡失火，整個人奮不顧身神救援，還好多林沒在帳棚哩，孔志赫直接把高多林抱緊處理，還以高多林去游泳池找孔志赫，孔志赫把報告書丟到水裡，多林跳下泳池後在水裡掙扎，張基龍直接脫掉浴袍，大露精實胸肌，再度抱緊處理安恩真，兩人之間的浪漫火花再度讓觀眾尖叫不已！而就在孔志赫開車把高多林送回家後，沒想到剛好遇上討債人士，兩人躲進一間破舊的衣櫃，僅靠著彼此，曖昧氛圍破表！
就在兩人沉浸在彼此的曖昧氛圍中，金武俊飾演的「金善宇」一把打開衣櫃，金善宇與多林是相識20多年青梅竹馬，扮演著高多林老公，孔志赫大力推了金善宇一把，問他是誰，金善宇：「我是這女人的老公！」孔志赫瞬間放開緊抓多林的手，相當失落...！而金善宇也把深情老公扮演得很稱職，不僅直接摟過去，還深情牽手，還有老公揹著腳受傷老婆，這些畫面讓孔志赫心碎把臉別過去，這讓孔志赫回家鬱悶到不行。但另外一方面，金善宇與禹多備飾演的「柳夏永」感情線也發酵中！
柳夏永對單親爸爸善宇及其攝影作品產生好感，夏永想要展覽善宇的作品，兩人繼而有接觸，夏永善宇越來越有好感，雖然一開始聽到善宇有小孩還結婚感到很驚訝，但後來還去幼稚園幫善宇接小孩，這對副線CP後續發展也讓觀眾相當期待！而讓孔志赫不把要高多林離職這句話放在嘴邊，大概是遇上了高多林的媽媽。而公司為了搞直播帶貨，孔志赫與高多林去百貨公司採買，沒想到剛好遇上情侶夫妻活動，而在比賽時，高多林再次親上孔志赫，讓孔志赫再度小鹿亂撞！
不過多林相當難過沒獲得獎品，孔志赫二話不說出動黑卡，去找剛剛得獎的贏家買下獎品，只為了讓多林開心！而多林下班後，再度被討債集團盯上，直接綁票走人，孔志赫看到後直接開著他的大車狂飆，再多林被審問時，孔志赫踩著沉穩步伐，帥度破表登場，再度掏出他閃亮破表的黑卡，問能不能刷卡？要幫多林還清所有債務！而下週預告，多林債主變成孔志赫，志赫：「在還清債務前，妳都是我的人！」沒想到多林的假老公善宇也到公司上班，這讓孔志赫還有柳夏英眼神都射出激光吃醋不已，多角複雜關係相當精彩！
以上就是《一吻爆炸》最新劇情發展！讓觀眾相當好奇四大主演「張基龍、安恩真、金武俊、禹多備」四角戀後續發展！《一吻爆炸》在台由Netflix獨播，每週三、四更新新集數！
