電信三雄備戰跨年夜網路

[Newtalk新聞] 習慣免費使用Chrome瀏覽器的民眾要注意了，未來想用AI幫忙搶票、比價恐得付費。Google近期大力整合Gemini，最新消息指出，能代替用戶操作網頁的「代理式 AI」功能，初期可能僅開放給訂閱會員使用，意即想當「懶人」得先掏腰包。 社群平台X上的知名開發者Leopeva64最近深入挖掘Chrome程式碼，發現Google疑似設下限制，打算將備受期待的AI代理功能，鎖定給付費訂閱用戶獨享。這意味著，未來這項便利服務在剛推出時，恐怕只有Google AI Pro或Google AI Ultra的會員能夠搶先體驗，一般免費用戶暫時無緣使用。 所謂的「代理式 AI」究竟有多神？根據Google先前預告，這項技術能讓Gemini直接化身為使用者的虛擬分身，親自操作瀏覽器。民眾只需要輸入一句簡單指令，AI就能自動執行一連串繁瑣任務，不管是上網訂車票、確認商品價格，還是處理網購流程，通通都能代勞，徹底改變現有的上網模式。 雖然付費牆的消息讓不少人卻步，但Leopeva64也提出觀察指出，這項限制極可能只是暫時性的策略。參照過往Gemini功能逐步釋出的節奏，他認為Goog

新頭殼 ・ 15 小時前 ・ 發起對話