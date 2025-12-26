電信三雄備戰跨年夜網路
每年跨年夜，網路流量都創新高，也是電信三雄年度大挑戰，今年全台跨年熱區21個，中華電信（2412）、台灣大、遠傳積極備戰，出動近3,000工程人次，後勤數百工程人員跨年夜待命，預計擴充近2,000個行動基地台或基地台車支援，跨年夜當晚網路容量較平日成長四成以上、甚至逾倍。
中華電信表示，跨年夜高密度人流與瞬時流量暴增是可預期的網路挑戰，預估2026跨年期間全台行動數據用量將再創新高，提前啟動跨年專案，完成網路超前部署，導入行動網路智能平台、最新型AirScale Radio系列基地台。
台灣大表示，跨年前14天成立「跨年網路指揮中心」，導入自研「AI智慧人流動態資源管理機制」，動員千名工程人員，調度68台行動通訊車，進駐全台38處跨年活動與熱門景點，整體網路容量較平日提升140%，熱區網路處理效能提升80%、上傳能力提升逾30%，最高上網速率突破2Gbps。
遠傳則表示，透過AI技術精準預判跨年網路需求，超前部署，除出動超過60台行動通訊車及臨時基地台進駐全台活動會場，並動員近千人次工程人員，提前完成橫跨北、中、南、東全台21大跨年熱區。
更多udn報導
昔知名童星流落街頭才獲安置 不到1天破壞旅館拒援助
534億賣掉公司 暖心老闆發74億獎金送員工
日饕客嗑「台灣親子丼」 網見真相：怪怪的
一家五口奔喪遇公路劫案 母女慘遭6男性侵
其他人也在看
果粉淚別！iPhone停售名單曝光 i16 Pro Max也走入歷史
隨著iPhone 17問世，多款舊世代iPhone也同步走入歷史。蘋果近期宣布一次停售25款產品，其中包含7款iPhone，最引人關注的莫過於SE與Plus系列全面退場，象徵蘋果手機產品策略出現明顯轉向。SE系列由iPhone 16e接棒，重新定位為「平價旗艦」；而Plus系列則被全新推出的iPhone Air取代，主打超薄機身設計，但市場反應與銷售表現未如預期。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
即將步入歷史 7款iPhone要停售了、2機型全面退場
[Newtalk新聞] 隨著 2025 年即將結束，外媒《MacRumors》彙整蘋果今年度停售產品清單，多款舊世代 iPhone 也將走入歷史。 蘋果日前宣布，將一次停售 25 款產品，其中有 7 款 iPhone，包括 iPhone SE 第3代、iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 15、iPhone 15 Plus 以及去年九月才問世的 iPhone 16 Pro 和 iPhone 16 Pro Max。最引人關注的，莫過於 SE與 Plus 系列全面退場，象徵蘋果的中階、大螢幕手機等產品策略出現明顯轉向。 iPhone SE 自 2016 年問世以來，共推出三代機型，一直以價格親民與小尺寸設計吸引特定消費者。今年，蘋果以全新 iPhone 16e 作為替代方案，第三代 iPhone SE 也在今年二月正式停產，象徵 SE 系列正式劃下句點。儘管iPhone 16e 同樣是蘋果目前最便宜的機種，但其市場定位已由「中階 iPhone」轉為「平價旗艦」，明顯與舊有 SE 形象區隔。 這也意味著，蘋果目前已不再銷售任何配備 Home 鍵、Touch ID、L新頭殼 ・ 21 小時前 ・ 2
跟Gmail尷尬ID說掰掰！ Google逐步開放修改：舊資料全保留
Google官方發公告表示，Google帳戶電子郵件地址是使用者登入各項Google服務的重要識別資訊，包含Gmail、Google雲端硬碟、Google地圖、YouTube及Google Play等。該電子郵件地址也會在分享雲端檔案、傳送日曆邀請，或使用「使用Google帳戶登入」第三方服務時顯示。根據Google說...CTWANT ・ 1 天前 ・ 20
台牌「超方便行動電源」自燃爆炸 業者「緊急召回」籲停用
生活中心／徐詩詠報導現代人智慧型手機不離身，如何延長使用時間，行動電源的角色就相當重要。不過，近期有不少行動電源傳出自燃、爆炸的情況，甚至在國外也曾發生航班飛行途中起火，造成機體受損，讓各國重新檢視行動電源對飛安的風險。對此，日前傳出台灣品牌行動電源 GUXON 出現自燃情況，在社群間引發議論。業者也在臉書緊急發布召回聲明，並呼籲消費者即刻停用。民視 ・ 1 天前 ・ 1
蘋果年終大清倉！停售7款iPhone 「2機型」全面退場
報導指出，遭停售的7款iPhone包括iPhone SE第3代、iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 16 Pro以及iPhone 16 Pro Max。雖然部分屬於常規產品更迭，但SE與Plus兩大系列的「同步退場」，被解讀為蘋果在中階與大螢幕手機市場策略出現重大調整。iPhone...CTWANT ・ 1 天前 ・ 4
下載LINE電腦版遇詐騙 他一查網址嚇壞：太容易上當
網路詐騙手法再進化，連下載常用通訊軟體都可能踏入陷阱！有網友在Dcard上發文警示，自己透過Google搜尋LINE電腦版時，不慎點入假冒的詐騙網站，導致公司電腦出現異常狀況，呼籲民眾務必提高警覺。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
OPPO Reno15國際版來了！台灣市場首發登場、Watch S同步亮相
OPPO宣布推出全新Reno15 系列，一次帶來四款新機——瞄準專業影像創作的大小螢幕旗艦Reno15 Pro Max、Reno15 Pro，以及喜愛日常紀錄、更好入手的Reno15、Reno15 F，並由台灣市場首發登場，展現對台灣用戶的重視。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 1
三星手機Google Play系統更新「卡在舊版」？官方證實是故意的：確保One UI穩定
近期有不少使用三星Galaxy系列手機的用戶可能發現一個怪現象：明明手機已經收到了2025年12月最新的Android安全性修補程式，但設定裡的「Google Play系統更新」日期卻還停留在7月、8月，或是9月，而怎麼按「檢查更新」都沒有反應。而三星官方稍早回應此事，證實這是為了確保系統穩定而做出的「有意為之」的決定。Mashdigi ・ 6 小時前 ・ 發起對話
Chrome瀏覽器恐不再免費？最強懶人功能曝光 專家：想用AI幫你訂票得先掏錢
[Newtalk新聞] 習慣免費使用Chrome瀏覽器的民眾要注意了，未來想用AI幫忙搶票、比價恐得付費。Google近期大力整合Gemini，最新消息指出，能代替用戶操作網頁的「代理式 AI」功能，初期可能僅開放給訂閱會員使用，意即想當「懶人」得先掏腰包。 社群平台X上的知名開發者Leopeva64最近深入挖掘Chrome程式碼，發現Google疑似設下限制，打算將備受期待的AI代理功能，鎖定給付費訂閱用戶獨享。這意味著，未來這項便利服務在剛推出時，恐怕只有Google AI Pro或Google AI Ultra的會員能夠搶先體驗，一般免費用戶暫時無緣使用。 所謂的「代理式 AI」究竟有多神？根據Google先前預告，這項技術能讓Gemini直接化身為使用者的虛擬分身，親自操作瀏覽器。民眾只需要輸入一句簡單指令，AI就能自動執行一連串繁瑣任務，不管是上網訂車票、確認商品價格，還是處理網購流程，通通都能代勞，徹底改變現有的上網模式。 雖然付費牆的消息讓不少人卻步，但Leopeva64也提出觀察指出，這項限制極可能只是暫時性的策略。參照過往Gemini功能逐步釋出的節奏，他認為Goog新頭殼 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
不用重申請！Google 開放修改 Gmail 信箱地址 操作步驟與後續影響一次看！
小時候申請 Gmail 帳號時，應該很多人會以當時同儕間的流行話題作為帳號的命名，有些可能還會有喜歡對象的生日，或你加上對方生辰八字之類的只有自己才懂的數字組合，當然應該也有人像 Spac1 一樣從小就怕健忘所以用生日或手機等輕易破解的數字作為信箱帳號，不過隨著時間推移，這類帳號不僅可能暴露個資，在工作或正式場合分享時還真的會有點尷尬，但不用怕！Google 已經推出可以修改 Gmail 信箱的功能囉～詳細資訊 Spac1 已經幫大家整理好，趕快看下去吧！ Gmail 帳號改名 官方新功能上線 根據 Google 官方支援中心最新說明，Google 正逐步向所有用戶推出「變更 Google 帳戶電子郵件地址」功能，只要同樣是 @gmail.com 結尾，使用者就能自行修改信箱前綴名稱，舉例來說，原本的 Spac1@gmail.com，未來可改成 Spac1234@gmail.com，無需重新申請帳號，也不會影響既有的 Gmail 使用體驗！電獺少女 ・ 15 小時前 ・ 2
小米 17 Ultra 超絕 Leica 味：經典紅標加身、機械轉環玩轉 2 億像素連續光學變焦
2025 年小米推新機的節奏太快，聖誕節還沒過完，他們今年的第二款 Ultra 旗艦 -- 小米 17 Ultra 就在剛剛正式降臨了。Yahoo Tech ・ 1 天前 ・ 發起對話
10年前就有！LINE詐騙捲土重來 點錯資料秒外洩
LINE是最多台灣人使用的通訊軟體，近日有網友分享驚險經歷，剛入職下載LINE電腦版，不慎誤裝盜版程式，直到公司資安部門提醒「電腦異常」才驚覺出問題，貼文引發討論，有網友驚呼「這10年前就有」對此，LINE官方提醒，誤下載盜版程式不僅可能導致帳號密碼遭竊取，手機與電腦中的重要資料也可能有外洩風險。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
張文隨機殺人案 警方查扣手機、平板、筆電共5項「仍有2件未解」
台北市1219發生的隨機殺人案造成多人死傷，27歲嫌犯張文犯案後身亡，北市警方今（12/26）日對外說明，已在張文曾落腳的多處地點查扣共5項電子設備，目前仍有2項尚未成功破解。太報 ・ 11 小時前 ・ 發起對話
2026跨年晚會直播平台、跨年煙火、追星地圖、韓星指路、跨年演唱會…活動資訊總整理
2025-2026年全台跨年晚會陸續公布藝人卡司，陣容一個比一個厲害！蔡依林、張惠妹、五月天、蕭敬騰、告五人…從北到南星光熠熠，此外還有陸續公布的各地煙火秀，從101高空跨年煙火派對到高雄夢時代煙火、義大煙火秀、劍湖山煙火秀、花蓮星空煙火秀等，讓煙火點亮夜空，一起迎接全新的2026年！以下整理全台跨年晚會轉播資訊、追星地圖，跨年晚會時間、地點、卡司資訊懶人包一次看！Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 個月前 ・ 發起對話
摺疊 iPhone 流言懶人包：似三星 Fold？螢幕無摺痕？2026 年推出？
時間來到 2025 年，關於摺疊 iPhone 的流言也開始變得越發具體起來，這裡就會大家準備一篇懶人包，方便你追蹤蘋果下一次突破的最新動態。Yahoo Tech ・ 1 天前 ・ 2
2026跨年夜 電信三雄導入AI迎戰流量高峰
（中央社記者江明晏台北26日電）全台各縣市將迎接2026跨年晚會，暴增的流量成可預期的網路挑戰。業者預估，2026跨年期間全台行動數據用量將再創新高，為確保倒數關鍵時刻網路不中斷，電信三雄紛紛導入AI等高科技技術，因應跨年啟動網路擴充作戰。中央社 ・ 11 小時前 ・ 發起對話
Uber 2025年度回顧揭台南用戶一年狂搭2000趟、最長行程破500公里！
隨2025年邁向尾聲，Uber宣布寄送個人化的「2025年度回顧」至用戶註冊之電子郵件信箱，用戶即日起可一鍵查看年度行程數據，同時推薦好友使用Uber App還有機會領最高共3,000元叫車優惠。Uber也首度公開2025年台灣整體行程洞察，台灣用戶累積給出超過1億顆星級評分，展現高度使用黏著度；其中，年度最長單趟行程突破500公里，從台北一路前往高雄；年度最高搭乘趟次的用戶來自台南，一年內完成超過2,000趟行程，而日本則成為台灣用戶2025年海外叫車次數最高的國家。Zeek玩家誌 ・ 1 天前 ・ 發起對話
中華電旗下親子數位平台 年度閱讀逾120萬小時
（中央社記者江明晏台北26日電）中華電信子公司智趣王打造的親子數位閱讀平台「FunPark童書夢工廠」，今天公布2025年度閱讀報告，平台年度累積閱讀時長突破7198萬分鐘，約120萬小時，年成長2.9%，顯示數位閱讀漸從「偶爾接觸」走向「生活日常」。中央社 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
資安院：偽冒LINE軟體攻擊 誤載恐遭植入惡意程式
（中央社記者趙敏雅台北25日電）資安院最新資安週報示警，部分機關透過搜尋引擎查找LINE安裝檔時，誤點與官方網站相近的網址，下載安裝偽冒軟體，導致電腦遭植入惡意程式。資安院建議，機關可集中派送常用軟體，統一控管下載來源與安裝流程，避免誤載風險。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
小米手錶5 與 Buds 6 發佈，手錶支援隔空微手勢，耳機採用鍍金振膜
文章來源：Qooah.com 今天小米正式發佈了小米手錶5 與小米 Buds 6 耳機兩款產品。小米手錶5 提供藍牙版與 eSIM 版兩個版本，售價分別為 1999元與 2299元，另有一款鈦金屬 3D 打印錶帶可選，售價 799元(人民幣。下同)。小米 Buds 6耳機首發價699元。 小米手錶5 外觀方面，小米手錶採用 47mm 錶徑設計，配備雙面人工藍寶石玻璃與一體鍛造不鏽鋼錶殼。 規格方面，屏幕為 1.54吋 AMOLED 面板，全局亮度達 1500nit。小米手錶5 搭載智能雙晶架構，支援高通 W5 Snapdragon 處理器與恆玄 2800低功耗處理器無感切換。eSIM 版可以獨立使用，手錶終端支援通話、上網、在線聽歌、移動支付及獨立運行微信、支付寶。小米手錶5 內置 930mAh 電池，在典型場景下續航可達6天，省電模式下更可延長至18天。 功能方面，手錶有獨立應用商店，有超過70款常用 App。手錶集成 EMG 肌電信號傳感器，支援微手勢操控，如捏一捏接聽電話、搓一搓關閉鬧鐘，甚至使用組合手勢實現較有難度的交互，如「隔空鼠標」等跨裝置控制。運動健康功能涵蓋150多種運Qooah ・ 1 天前 ・ 發起對話