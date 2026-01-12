電信三雄營收／中華電信年營收逾2361億創歷年新高！每股盈餘4.99元蟬聯營收獲利雙王

中華電信2025年合併營收達2,361.1億元，創歷年新高，每股盈餘為4.99元，同步刷新八年記錄。



電信三雄今日（1/12）公布2025年12月及去年全年營收及獲利表現。中華電信全年合併營收達2,361.1億元，年增2.7%，創歷年新高；累計每股盈餘為4.99元，年增4.0%，同步刷新八年記錄。台灣大哥大2025年全年營收1,987.6億元，年減0.31%，差一點就突破2千億門檻；稅後淨利144.4億元，年增4%，稅後EPS為4.77元。遠傳2025年全年合併營收再度突破千億，達到1103.46億元，年成長率5.5%，每股盈餘3.81元，為遠亞合併後的第二年繳出亮眼成績。

廣告 廣告

中華電信12月營收232.6億！每股盈餘0.35元

中華電信公布2025年12月及全年自結財務概況，全年營收、獲利雙雙再創新高。2025年度全年合併自結營業收入達2,361.1億元，年增2.7%，創歷年新高；營業淨利為485.5億元，年增3.6%；稅前淨利為502.6億元，年增5.3%；歸屬於母公司業主淨利為386.9億元，年增4.0%；累計每股盈餘為4.99元，年增4.0%，亦刷新八年記錄。

12月單月合併自結營收為232.6億元，營業淨利為34.3億元，稅前淨利為35.2億元，歸屬於母公司業主之淨利為26.8億元，EBITDA為68.6億元，每股盈餘為0.35元。

中華電信董事長簡志誠表示，在電信核心業務穩健成長、資通訊新興業務動能強勁，以及集團子公司整體貢獻提升三大引擎帶動下，2025年中華電信繳出非常亮麗的合併財務績效。全年營業收入達成率約101.0%至101.5%，營業淨利達成率約103.9% 至107.2%，稅前淨利達成率約105.0%至109.0%，每股盈餘達成率約103.5%至108.0%，各項關鍵財務指標均皆超越年度財測高標，展現公司穩健的營運體質與成長韌性，亦不負投資人長期支持與期待。

總經理林榮賜也指出，2025年中華電信不僅連續六年盈餘正成長，更於本年度創下近八年來新高的獲利表現，營業收入亦再度突破2,300億，達2,361.1億，刷新歷史新高。此一亮眼的財務成果，主要歸功於集團各公司持續深耕核心業務，並成功開創多元成長動能，展現公司策略執行力與長期競爭優勢。

2025年，中華電信固網寬頻及行動業務持續穩居客戶數市佔率第一，帶動年度固網寬頻營收年增2.8%、行動服務營收年增率3.0%，展現核心業務穩健的成長動能。

截至12月底，行動通信總客戶數達1,323.8萬戶。受惠於月租型用戶規模擴大及5G升級滲透率提升，月租型行動服務平均每用戶月收入(ARPU)提升至582元，年增4.5%，展現強勁成長動能。在固網方面，光世代寬頻用戶數達393萬戶，其中，高速用戶因「速在必行」方案奏效，300Mbps以上客戶達173萬戶，年增率13.3%，反映市場對高速寬頻服務需求持續攀升，進一步帶動整體固網寬頻營收穩健向上。

資通訊業務同樣表現亮眼，是全年營收再創高峰的關鍵動能。受惠於IDC及雲端服務、資安業務與大數據專案的貢獻，資通訊業務全年營收成長達3.9%，其中，IDC及雲端表現尤為突出，營收年增率達雙位數成長，顯示市場需求持續強勁。

中華電信強調，公司在資通訊領域與客戶建立長期且穩定的合作關係，並持續發揮先進的技術能力及成熟的專案管理優勢，不斷優化獲利結構、提升經常性營收比重，故能成功打造資通訊服務為集團成長引擎。

台灣大哥大12月每股盈餘0.43元！連2月登獲利王

台灣大哥大2025年獲利表現亮眼，主要受惠於消費電信事業穩健成長，以及企業電信事業與新科技事業皆加速擴展，全年EPS 達4.77元，較去年同期成長4%。

台灣大2025年12月份自結合併營收180.5億元，營業利益21.7億元，稅後淨利13.2億元，稅後EPS為0.43元。2025年全年自結合併營收1,987.6億元，營業利益214.5億元，年增6%，稅後淨利144.4億元，年增4%，稅後EPS為4.77元。

台灣大哥大財務長兼發言人張家麒表示，消費電信事業在SGF永續成長根基策略持續推動下，12月單月營運表現亮眼，行動服務營收加速成長，年增幅度為全年最高，月租用戶退租率亦降至0.55%，再創歷史新低。企業電信事業相關專案收入持續貢獻，加上AIDC開始挹注收入，推升電信營收年增約二成。新科技事業部分，影音多享組、遊戲發行、電信金融等業務皆有亮眼成長表現。獲利方面，合併營業利益年增達25%。

此外，台灣大新科技事業動能成長強勁，TWEX台灣大虛擬資產交易所擴大服務範圍，開放所有自然人用戶使用註冊會員、開始累積虛擬資產，註冊用戶連月雙位數成長，更有超過七成的用戶以小額投資為主。

遠傳12月營收突破百億！改寫單月新高

遠傳今日公佈2025年12月份及全年自結營利概況。受惠於行動通訊用戶穩定升級5G、資通訊服務營收持續成長、數位生活服務動能穩健，以及手機銷售表現亮眼帶動整體營運持續攀升，遠傳12月份合併總營收和合併EBITDA雙雙改寫單月歷史新高。

2025年12月份遠傳合併總營收持續突破百億，達到113.41億元，年成長率13.5%，延續雙位數成長；合併EBITDA為33.47億元，年成長率2.6%；稅後淨利達13.04億元，每股盈餘為新台幣0.36元；為2025年精彩收官。

遠傳2025年全年度合併總營收、合併EBITDA 及每股盈餘皆創下歷史新高；全年稅後淨利則締造近20年來新高紀錄，為遠亞合併後的第二年繳出亮眼成績。2025年全年度合併總營收再度突破千億，達到1103.46億元，年成長率5.5%；年度合併EBITDA與稅後淨利分別為380.80億元與137.32億元，年成長率分別為4.9%與6.9%；全年度每股盈餘為新台幣3.81元，超越2025年度財測目標，達成率為105%。

遠傳12月份行動通訊業務延續成長力道，在用戶持續升級5G帶動下，5G月租型用戶滲透率達47.5%，與月租型用戶每月平均貢獻度（ARPU）兩項指標皆穩居業界第一。整體行動服務營收達52.84億元，年成長率為2.6%，締造自2021年3月以來連續58個月營收正成長的佳績，展現行動通訊核心業務長期穩健向上實力。

12月份企業資通訊業務表現穩健，年成長率維持雙位數水準，加上年底多項系統整合、物聯網及雲端服務專案如期交付，加深營收成長力道，遠傳整合解決方案的競爭優勢已成為帶動營收成長的關鍵引擎。個人數位服務營運表現同樣亮眼，受惠於遠傳friDay影音、「遠傳守護網」及帳單代收服務多方挹注，遠傳數位生活服務多元布局已逐步發酵，帶動營收穩定成長。

在ESG方面，遠傳今年將永續績效連結高階經理人獎酬，並提供同仁永續激勵獎金，打造「全員ESG文化」。遠傳更宣布啟動二十年植樹行動，參與全台首個大規模國家級造林碳匯專案，透過長期且系統性的碳匯工程、科學化管理與透明數據追蹤，確保每一棵樹苗健康成長，透過固碳減緩氣候變遷影響，攜手夥伴邁向2048年全面淨零。

更多太報報導

富邦媒2025全年營收衰退3.46%！仍維持千億高水位

盧特尼克稱「台積電違反DEI」 實際員工男女比例、晉升比例曝光了

【台積電法說前哨站】外資估明年營收突破6兆、EPS上看100元！8大重點一次看