電信三雄營收／中華電信蟬聯營收王 台灣大哥大連3月登獲利王

台灣大哥大1月每股盈餘0.46元，連續3個月超越老大哥，榮登獲利王。圖為台灣大總經理林之晨。資料照



電信三雄今日（2/10）公布2026年1月營收。中華電信1月自結營收為204.1億元，年增12.2%，創歷年同期新高，每股盈餘則為0.43元。台灣大哥大1月合併營收171.5億元，年增4%，稅後EPS為0.46元，連續三個月每股獲利超越老大哥。遠傳1月營收96.63億元，年增11.6%，每股盈餘為新台幣0.36元；1月營收及每股盈餘皆創下同期史高，合併EBITDA更創下單月歷史新高。

中華電信1月營收204.1億！年增12.2% 每股盈餘0.43元

廣告 廣告

中華電信今公布115年1月自結合併營收為204.1億元，營業淨利為44.1億元，稅前淨利為44.2億元，歸屬於母公司業主之淨利為33.7億元，EBITDA為78.0億元，EPS達0.43元。

中華電信表示，1月份受惠強勁的資通訊業務成長、亮眼的手機銷售表現與子公司貢獻，合併營收較去年同期成長12.2%，創下歷年同期新高，為2026年開春開啟精彩序幕。

1月份資通訊業務成長力道強勁，營收年成長超過50%，表現亮眼。受惠於政府大型稅務專案、IDC機房建置案，以及智慧安防及智慧能源等多項大型專案挹注，帶動IDC及雲端、智慧聯網與資安營收均呈現雙位數的年成長表現。

中華電信表示，公司具備涵蓋平台建置、系統維運、資安防護及智慧聯網的跨領域整合設計實力，深獲客戶信賴與肯定，此為推升資通訊營收大幅成長的重要原因，未來也將繼續提供企業客戶全方位資通訊服務解決方案，維持成長動能。

電信核心業務方面，固網寬頻業務持續受惠數位轉型帶動的升高速網路需求，1月份300Mbps以上的高速用戶數大幅成長，年增13.4%，帶動營收年增率達3.0%。行動服務營收年成長率亦達3.1%，主要因升速5G客戶數持續增加與漫遊業務持續成長，帶動行動月租營收與行動數據通信營收皆穩健成長。

台灣大哥大1月營收171.5億！年增4% 每股盈餘0.46元

台灣大哥大1月份營運表現亮眼，在電信、有線電視持續年增，電子商務恢復成長動能帶動下，1月合併營收171.5億元，較去年同期成長4%。營業利益20.6億元，稅後淨利14.1億元，稅後EPS為0.46元。

台灣大表示，Telco消費電信本業在永續成長根基策略奏效下，動能持續增溫，行動服務營收年增幅度擴大至3.7%，月租用戶月退租率亦降至歷史新低，僅0.53%。Telco+企業電信事業在AI營收挹注下，營運表現穩步向上。

Telco+Tech新科技事業中，影音業務本月亦貢獻營收成長。獲利方面，受惠超人計畫等AI導入，帶動營運效率優化，合併營業利益及稅後淨利皆呈雙位數成長，分別年增16%及21%，帶動本月EPS達0.46元。

台灣大哥大財務長兼發言人張家麒表示，隨5G網路建設逐步完善且用戶規模穩定成長，未來投資將聚焦於運用AI強化網路效能及用戶體驗，以提升整體營運槓桿。

他繼續指出，董事會已於1/27通過115年度資本支出計劃共82.4億元，其中電子商務相關資本支出為10.3億元，行動業務相關資本支出較前一年度董事會通過金額下降約一成。上述資本支出款項之支付，將依工程實際執行進度請款。

遠傳1月營收96.63億！年增11% 每股盈餘0.36元

受惠用戶穩定升級5G、資通訊服務營收持續成長、數位生活服務動能穩健，以及手機銷售挹注，遠傳2026年1月份合併總營收達到96.63億元，年成長率達11.6%；合併EBITDA與稅後淨利分別達到33.90億元與12.89億元，年成長率分別為8.7%與20.4%。

1月份單月每股盈餘為新台幣0.36元。1月份合併總營收及每股盈餘皆創下同期歷史新高，合併EBITDA更創下單月歷史新高，為2026年開局創下亮眼佳績。

遠傳1月份行動通訊業務表現穩健，月租型用戶5G滲透率達47.8%，持續領先同業。月租型用戶每月平均貢獻度（ARPU）持續成長，帶動整體行動服務營收持續增溫，達到52.52億元，創下同期歷史新高，並寫下自2021年3月以來連續59個月正成長的紀錄。

遠傳1月份企業資通訊業務延續成長動能，除了系統整合、物聯網以及雲端服務專案持續穩健交付，自今年起遠通電收納入合併報表，挹注智慧運輸相關業務表現，進一步帶動企業資通訊營收年成長率攀升至雙位數水準。

更多太報報導

中華電信今年擴大布局海纜＋多軌衛星＋雲端機房 非行動資本支出暴增24%

台灣大哥大攜手亞馬遜 國際OTT平台合作增至4家

電信三雄營收／中華電年營收逾2361億創新高！EPS 4.99元蟬聯營收獲利雙王