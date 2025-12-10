電信三雄營收／雙11業績挹注！台灣大哥大躍升11月營收獲利雙冠王

受惠momo雙11期間業績暢旺，台灣大哥大11月營收躍升營收獲利雙冠王。資料照



電信三雄今日（12/10）公布11月及前11月營收數字。中華電信1～11月合併營收達2,128.5億元，年增3.82%，每股盈餘4.64元。台灣大哥大累計前11個月營收1,807.2億元，EPS達4.34元。遠傳前11個月合併營收達990.05億元，每股盈餘3.45元。

中華電信11月營收214.5億元！年增6% 每股盈餘0.44元

中華電信11月自結合併營收為214.5億元，營業淨利為37.9億元，稅前淨利為45.2億元，歸屬於母公司業主之淨利為34.6億元，EBITDA為71.8億元，每股盈餘達0.44元。

中華電信表示，11月份整體合併營收較去年同期成長6.1%。營收成長主要來自核心業務的強勁動能，包含行動、寬頻及資通訊業務皆持續表現出色，並成功延續上月強勁的iPhone手機銷售動能。

中華電信指出，本月在核心業務穩健發展的基礎上，公司策略性投資佈局亦實現了階段性的投資效益，進一步推升本月稅前淨利，整體營運績效表現亮眼。

11月電信核心業務表現亮眼，持續超越同業。行動服務營收成長動能強勁，年增率達4.2%。主要受惠於5G升速方案與iPhone 17新機銷售熱銷之雙重利多，有效帶動高資費用戶穩健成長;本月行動月租型客戶數持續成長，月租型ARPU年成長3.0%。

此外，旅遊旺季推升預付卡及國際漫遊收入成長，亦同步挹注行動服務營收成長動能。在寬頻業務方面，「速在必行3.0」方案持續發揮效益，300Mbps以上高速用戶數維持雙位數成長，推升固網寬頻ARPU年增2.9%至813元，帶動寬頻業務營收年增率達2.7%。

11月整體資通訊營收年增13%，主要由IDC與雲端、智慧聯網及資安業務的優異表現帶動。在IDC與雲端服務方面，除既有設備代管收入穩定外，本月更受惠於多項機房建置專案完成，大幅推升IDC與雲端營收年增率達27%。此外，智慧聯網及資安服務持續受惠於智慧建築、智慧能源及政府相關專案完工挹注，營收年增率亦達雙位數成長。

累計至2025年11月，中華電信合併營業收入達2,128.5億元，營業淨利為451.2億元，稅前淨利為467.4億元，歸屬母公司業主淨利為360.2億元，每股盈餘4.64元。中華電信強調，累計營業收入、營業淨利、稅前淨利、歸屬母公司業主淨利與每股盈餘等指標，皆超越年度財測高標。

台灣大哥大11月營收231.1億！年增0.2% 每股盈餘0.47元

台灣大哥大11月營運成果亮眼，受惠企業電信事業增溫、消費電信事業營運槓桿效益，以及雙十一帶動新科技事業加速成長，電信總營收年增14%，合併營業利益年增10%，稅後淨利年增7%，EPS達0.47元。

台灣大11月份自結合併營收231.1億元，營業利益22.3億元，稅後淨利14.2億元，EPS為0.47元。2025年自結累計前11個月營收1,807.2億元，營業利益192.8億元，稅後淨利為131.2億元，EPS達4.34元。

台灣大哥大財務長兼發言人張家麒表示，SGF永續成長根基策略奏效下，核心電信業務穩步向上，行動服務營收延續穩健成長動能，月租用戶退租率再創新低，僅0.57%。此外，行銷策略專注在獨門方案持續發酵，推升電信EBITDA突破30億元，電信營業利益亦年增近二成。

遠傳11月營收103.12億！創單月史高 每股盈餘0.3元

受惠於iPhone 17持續熱銷帶動用戶升級5G、企業智慧資通訊營收動能延續，以及數位生活服務穩健成長，遠傳11月合併總營收、合併EBITDA同步再創單月歷史新高。11月合併總營收延續成長動能，連續3個月破百億，達103.12億元，年成長率10.5%；合併EBITDA達到32.13億元，年成長率5.6%。11月稅後淨利10.97億元，每股盈餘為0.30元。

累計至今年11月，遠傳合併總營收、合併EBITDA和稅後淨利年成長率分別為4.6%、5.1%和8.1%，達到新台幣990.05億元、347.33億元和124.28億元。累計每股盈餘（EPS）為新台幣3.45元，展現穩健的獲利能力。

遠傳11月份行動通訊業務維持成長，雙11優惠、政府普發萬元帶動新機買氣與5G升級，5G月租型用戶滲透率達47.0%，持續領先同業；月租型用戶每月平均貢獻度（ARPU）持續攀升，帶動11月整體行動服務營收上揚，達新台幣52.43億元，年成長率2.1%，創下自2021年3月以來連續57個月正成長的佳績。

遠傳11月企業資通訊業務受惠於多項系統整合、物聯網、資安及雲端服務專案順利交付，年成長率持續達雙位數，展現遠傳以解決方案整合能力深耕企業客戶市場的強勁動能。個人數位服務則受惠於遠傳friDay影音與「遠傳守護網」挹注，帶動營收成長。其中，friDay影音雙11優惠活動獲好評，業績較去年成長1.6倍、新註冊會員增加超過2倍，突破平台歷年同期紀錄。

