電信三雄第三季成積出爐 中華電信穩坐獲利王、遠傳稱霸成長率

惠於 5G 滲透率提升以及 iPhone 17 系列帶動換機潮之下中華電信第三季為電信三雄中的獲利王。（圖片來源／中華電信提供）

2025 年第三季「電信三雄」中華電信（2412）、遠傳電信（4904）與台灣大哥大（3045）陸續公布財報。三家皆受惠於 5G 滲透率提升、企業資通訊（ICT）專案成長，以及 iPhone 17 系列帶動換機潮，使整體營運維持穩健。三雄比較，中華電信蟬聯「獲利第一」，遠傳電信則以亮眼的年增率奪下「成長王」寶座，台灣大則展現穩健的資費與科技事業動能。

中華電信獲利再創新高，營收創過去7季新高

中華電信6日公布 2025 年第三季合併營收 579.2 億元，較去年同期成長 4.2％；營業淨利 121.0 億元、年增 6.4％；歸屬於母公司業主之淨利 94.4 億元、年增 4.8％，每股盈餘 1.22 元。四項主要指標皆超越財測高標，營收更創下2024年第一季以來單季新高（2023年第四季618億）。

董事長簡志誠表示，公司第三季表現延續上半年的成長氣勢，營收與獲利全面超標，展現核心電信業務與 ICT 服務的強勁動能。總經理林榮賜指出，中華電信 5G 用戶市占率達 38.8％，智慧手機 5G 滲透率 44.7％，並受惠於固網寬頻升速方案，帶動 ARPU 年增 23 元。企業客戶事業群在 IDC、雲端與資安服務領域表現突出，營收年增 14.5％，美國子公司更因 AI 專案挹注，營收年增 70％。

林榮賜補充，中華電信持續深化 AI 創新與 ESG 布局，不僅成立新子公司「中華創智」推動 AI 商用化，也完成 35 億元永續發展債券發行，顯示公司朝向淨零與永續轉型的決心。

傳電信營收年增 6.7％，締造 20 季正成長佳績

遠傳電信同日召開法人說明會，公布第三季合併營收 263.9 億元，年增 6.7％，創同期歷史新高，並締造連續 20 季正成長。稅息前折舊攤銷前獲利（EBITDA）達 93.9 億元、年增 3.2％；稅後淨利 34.5 億元、年增 8.7％，每股盈餘 0.96 元，年增率居三雄之冠。

公司指出，成長動能主要來自企業 ICT 專案交付、iPhone 銷售熱潮及預付卡業務穩健。行動服務營收前三季達 462 億元、年增 2％，月租型用戶流失率持續下滑；5G 滲透率達 46％，居業界首位。遠傳也積極拓展數位生活與資安服務，「遠傳守護網」訂閱數年增 52％，相關營收年增 43％。

在企業市場方面，遠傳的「四條龍」策略——智慧城市、智慧醫療、系統整合與數位轉型——推升資通訊與固網業務營收年增 9％。此外，遠傳於 9 月宣布全資收購香港 Renova Cloud 及其越南子公司，將藉此強化東南亞雲端與資安佈局，提升跨境數位轉型能量。

台灣大穩健經營，新科技事業挹注收入

台灣大哥大第三季合併營收 463.4 億元，季減 2.4％、年減 1.8％；但 EBITDA 仍維持 106.3 億元、年增 1.1％；稅後純益 36.2 億元、季增 10％，每股純益 1.21 元。累計前三季營收 1419.8 億元、年減 0.9％，稅後純益 105.6 億元、年增 1.9％，每股純益 3.49 元。

台灣大指出，受惠 iPhone 17 熱銷及智慧型手機 ARPU 提升，再加上新科技事業收入穩定成長，帶動行動與固網雙引擎發揮綜效。9 月電信營業利益與 EBITDA 皆年增 4％，顯示在競爭激烈的市場中仍保持獲利韌性。

遠傳成長稱王、中華電信獲利第一 三雄財報展韌性

整體而言，2025 年第三季三大電信商皆展現穩健體質。中華電以歸屬於母公司業主之淨利 94.4 億元穩居「獲利王」，遠傳電信則以 6.7％ 營收年增與 8.7％ 淨利年增奪「成長王」；台灣大則持續透過新科技事業與 5G 布局鞏固市佔。

隨著 5G 滲透率突破 45％、企業資通訊需求快速攀升，以及 AI 與雲端商機持續擴展，電信三雄在新一波科技浪潮中仍將持續競逐領先地位。

