電信三雄第三季成積出爐 中華電信穩坐獲利王、遠傳稱霸成長率
惠於 5G 滲透率提升以及 iPhone 17 系列帶動換機潮之下中華電信第三季為電信三雄中的獲利王。（圖片來源／中華電信提供）
2025 年第三季「電信三雄」中華電信（2412）、遠傳電信（4904）與台灣大哥大（3045）陸續公布財報。三家皆受惠於 5G 滲透率提升、企業資通訊（ICT）專案成長，以及 iPhone 17 系列帶動換機潮，使整體營運維持穩健。三雄比較，中華電信蟬聯「獲利第一」，遠傳電信則以亮眼的年增率奪下「成長王」寶座，台灣大則展現穩健的資費與科技事業動能。
中華電信獲利再創新高，營收創過去7季新高
中華電信6日公布 2025 年第三季合併營收 579.2 億元，較去年同期成長 4.2％；營業淨利 121.0 億元、年增 6.4％；歸屬於母公司業主之淨利 94.4 億元、年增 4.8％，每股盈餘 1.22 元。四項主要指標皆超越財測高標，營收更創下2024年第一季以來單季新高（2023年第四季618億）。
董事長簡志誠表示，公司第三季表現延續上半年的成長氣勢，營收與獲利全面超標，展現核心電信業務與 ICT 服務的強勁動能。總經理林榮賜指出，中華電信 5G 用戶市占率達 38.8％，智慧手機 5G 滲透率 44.7％，並受惠於固網寬頻升速方案，帶動 ARPU 年增 23 元。企業客戶事業群在 IDC、雲端與資安服務領域表現突出，營收年增 14.5％，美國子公司更因 AI 專案挹注，營收年增 70％。
林榮賜補充，中華電信持續深化 AI 創新與 ESG 布局，不僅成立新子公司「中華創智」推動 AI 商用化，也完成 35 億元永續發展債券發行，顯示公司朝向淨零與永續轉型的決心。
傳電信營收年增 6.7％，締造 20 季正成長佳績
遠傳電信同日召開法人說明會，公布第三季合併營收 263.9 億元，年增 6.7％，創同期歷史新高，並締造連續 20 季正成長。稅息前折舊攤銷前獲利（EBITDA）達 93.9 億元、年增 3.2％；稅後淨利 34.5 億元、年增 8.7％，每股盈餘 0.96 元，年增率居三雄之冠。
公司指出，成長動能主要來自企業 ICT 專案交付、iPhone 銷售熱潮及預付卡業務穩健。行動服務營收前三季達 462 億元、年增 2％，月租型用戶流失率持續下滑；5G 滲透率達 46％，居業界首位。遠傳也積極拓展數位生活與資安服務，「遠傳守護網」訂閱數年增 52％，相關營收年增 43％。
在企業市場方面，遠傳的「四條龍」策略——智慧城市、智慧醫療、系統整合與數位轉型——推升資通訊與固網業務營收年增 9％。此外，遠傳於 9 月宣布全資收購香港 Renova Cloud 及其越南子公司，將藉此強化東南亞雲端與資安佈局，提升跨境數位轉型能量。
台灣大穩健經營，新科技事業挹注收入
台灣大哥大第三季合併營收 463.4 億元，季減 2.4％、年減 1.8％；但 EBITDA 仍維持 106.3 億元、年增 1.1％；稅後純益 36.2 億元、季增 10％，每股純益 1.21 元。累計前三季營收 1419.8 億元、年減 0.9％，稅後純益 105.6 億元、年增 1.9％，每股純益 3.49 元。
台灣大指出，受惠 iPhone 17 熱銷及智慧型手機 ARPU 提升，再加上新科技事業收入穩定成長，帶動行動與固網雙引擎發揮綜效。9 月電信營業利益與 EBITDA 皆年增 4％，顯示在競爭激烈的市場中仍保持獲利韌性。
遠傳成長稱王、中華電信獲利第一 三雄財報展韌性
整體而言，2025 年第三季三大電信商皆展現穩健體質。中華電以歸屬於母公司業主之淨利 94.4 億元穩居「獲利王」，遠傳電信則以 6.7％ 營收年增與 8.7％ 淨利年增奪「成長王」；台灣大則持續透過新科技事業與 5G 布局鞏固市佔。
隨著 5G 滲透率突破 45％、企業資通訊需求快速攀升，以及 AI 與雲端商機持續擴展，電信三雄在新一波科技浪潮中仍將持續競逐領先地位。
更多信傳媒報導
彭金隆：台灣早已不是「被鍊住的小象」 成為亞洲資產管理中心不是想取代誰
疫情後人數暴增 雙貸族破40萬創新高 可塞滿十座大巨蛋
榮耀80 智慧升級 AI領航 邁向綠色永續
其他人也在看
目標價上看40元！「這檔」強攻漲停、爆量近30萬奪成交王 大摩看好2026年成長
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數今（6）日走勢震盪，盤中一度重返28,000點大關，買盤雖有回穩，但尾盤漲勢收斂，終場收在27,899.45點，上漲182...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
越關越大尾？華邦電、南亞科雙創新天價 分析師：續抱不賣飛
記憶體雙雄華邦電（2344）、南亞科（2408）受惠市場供需失衡，股價節節創高，華邦電雖遭列為處置股，仍獲得投資人積極追買，今（6）日開盤跳空大漲逾4%，股價來到58.6元再創歷史新高；南亞科盤中也大漲至146元，帶量突破前高。分析師建議，空手投資人先等到修正拉回之後再進行買進，手中持有者就續抱。Yahoo奇摩股市 ・ 20 小時前
噴漲停還要搶！「這檔記憶體」吃盡任天堂紅利…外資14.4億豪砸4萬張 網：跌停那天買的好賺
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（6）日台股加權指數收27,899.45點，漲182.39點，漲幅0.66%，外資賣超51.61億元，觀察今日外資買超個股，旺宏（2337）作...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
股市恐全面回檔20%？AI科技股倒一片 專家曝2未爆彈：巴菲特又笑了
美股全面下跌，科技股成為重災區，市場對於AI估值過高的疑慮再度出現，那斯達克大跌逾2%，S&P500下跌1.17%，比特幣更是一度跌破10萬美元創下6月以來新低，風險資產全面遭到拋售。對此，財經專家王董的大盤籌碼在臉書發文表示，市場結構的脆弱度完全曝露，大量資金湧入2項資產避險，只能說滿手現金的巴菲特又賭對了。根據《CNBC》等外媒報導，高盛執行長所羅門（D......風傳媒 ・ 1 天前
又爆倉! 傳帳面虧損達4.68億台幣 黃立成深夜首發聲
財經中心／唐詩晴、曾宸洛 台北報導就算淡出螢光幕，藏身加密貨幣市場，還是屢屢創造話題的麻吉大哥黃立成，近來因為加密貨幣走弱，也讓他不斷爆倉，越虧越多，過去一周以來，黃立成的帳戶資產，一路從190萬美元，賠到只剩14.9萬美元，甚至傳出帳面虧損達4.68億台幣，也讓他罕見在社群平台，抒發心聲。民視財經網 ・ 1 天前
股票資產達50萬就得繳？二代健保新制拿480萬人開刀 周玉蔻轟：民進黨嫌票太多
健保補充保費制度將全面翻修，衛福部長石崇良日前宣布，未來利息、股利、租金三大項目將改採「年度結算制」，不再以單筆金額為門檻，只要一年累計超過2萬元，就得繳2.11%的補充保費。此外，連獎金也要納入計算，超過基本工資4倍就必須繳，將有約480萬人受影響，最快116年上路。對此，媒體人周玉蔻在臉書發文質疑，此政策得罪存股年輕族群，民進黨是嫌票太多了嗎？根據二代......風傳媒 ・ 17 小時前
記憶體逆勢翻紅！ 分析師喊冤「是機會」：根本被錯殺
日前受DDR4市場供給減少、現貨價格攀升影響，記憶體族群類股股價走勢強勁，今日台股開盤開低走低，一度大跌600點，而南亞科、旺宏等記憶體類股則逆勢翻紅。值得注意的是，昨日公布財報轉虧為盈的華邦電開盤即重挫逾9%、差點觸及跌停，不過隨著逢低買盤敲進，股價觸底反彈，盤中來到51.4元。對此，分析師封開平表示，記憶體根本是被錯殺，今天絕對是機會，不是危機。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
ETF配息族 12.5張00878恐課補充保費
衛福部將修法調整《健保法》，擬針對薪資以外的利息、股利、租金等，年結累計逾2萬元將收2.11％補充保費，新措施讓股票大軍罵翻。證券專家表示，政府這項修法明顯是「劫富濟貧」，總歸戶的概念加上年度結算，只要有幾十萬元股票或ETF資產，多逃不過繳納補充保費的命運。中時新聞網 ・ 1 天前
【Yahoo早盤】台股暴挫700點摜破2萬8！分析師郭憲政「漲多回檔」：有望收紅K
台股今（5）日早盤隨國際股市重殺，一早下挫700點，摜破2萬8，最低觸及27,373點。啟發投顧分析師郭憲政表示，今日下挫屬於漲多回檔，多頭格局仍未變，美股也還有機會反彈創高，今日預估量落在6000億元，主力並未重殺，投資人不必自己嚇自己，很有機會開低後走揚，收下紅K。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
台股慘摔546點！5檔個股逆勢漲停 這檔「10月猛漲116%」挑戰第6根
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導美股週二（4日）主要四大指數收盤全面走跌，其中費城半導體指數更是重挫達4%、台積電ADR（TSM-US）也慘跌3.55%。台股加權指...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台積電北美子公司執行長換人當 公司證實
[NOWnews今日新聞]台積電昨日公告，重要子公司TSMCNorthAmerica公告其執行長異動，將由台積電北美子公司總經理SajivDalal接任，預計明年元旦生效，外界推測現任北美子公司執行長...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前
繼寶佳狙擊中石化後 老牌銅板資產股中纖也爆5倍量攻漲停 3萬張排隊買
繼寶佳集團狙擊中工（1515）、中石化（1314）後，擁有龐大土地的老牌銅板資產股中纖（1718）今（6）日也爆量攻上漲停板6.94元，成交量不到一小時擁1.1萬張大量，較前一天只有2千餘張成長5倍之多，且有3.3萬張買單排隊等買。它是全台第二大地主農林（2913）大股東，今日大漲引市場側目。Yahoo奇摩股市 ・ 20 小時前
全民繳「配息稅」？健保補費新制挨轟/AI族群回神 台積電穩盤台股多頭續強/記憶體扮盤面主秀 旺宏南亞科爆量吸金｜Yahoo財經掃描
美股周三全面收紅，主因美國最高法院對川普關稅政策提出強烈質疑，市場預期部分關稅有望鬆綁，加上ADP就業數據優於預期，激勵買盤回流。道瓊指數上漲0.65%；標普500指數上漲0.37%；那斯達克指數漲0.65%；費半大漲3.02%。美光在DDR5記憶體價格暴漲25%的題材推動下飆漲8.93%，創歷史收盤新高；AMD走揚2.51%，但輝達因成本墊高回跌1.75%，台積電ADR小跌0.14%。特斯拉則於股東會前夕股價強彈4%，再創近期高點。亞股方面同步反彈，日股勁揚671點至50,883點，韓股小漲；港股強勢走揚，陸股小幅走升，整體市場信心回穩。台股今（6）日隨美股走強開高震盪，加權指數終場上漲182.39點收27,899.45點，成交金額5,000.68億元。權王台積電(2330)小漲5元收1465元，鴻海(2317)、廣達(2382)亦有收紅表現。盤面焦點集中在記憶體與高價股族群，旺宏(2337)亮燈漲停、南亞科(2408)上攻至148元、力積電(6770)續漲；高價股信驊(5274)漲停創高、世芯-KY(3661)、創意(3443)同受ASIC題材激勵大漲。整體來看，AI與記憶體雙主軸領軍，多頭氣勢再起。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 13 小時前
DRAM漲勢燒不停！華邦電Q3毛利率衝46.7％創高、EPS轉正 法人最新目標價曝光
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導AI需求持續火熱，帶動記憶體價格一路飆升。根據集邦科技（TrendForce）統計，2025年第三季DRAM合約價較去年同期暴漲171.8％...FTNN新聞網 ・ 17 小時前
股王信驊第3季獲利創高…前三季賺逾七股本
股王信驊昨（5）日公布第3季稅後純益12.14億元，創新高，季增93%，年增66.53%，每股純益32.12元；前三季2...聯合新聞網 ・ 1 天前
聯發科太苦了！潛在漲幅達37% 。1300元以下都是買點
相信有投資朋友發現，聯發科(3454)來到1300元左右壓不太下去，即使外資狂砍，但聯發科就是壓不到1000元，昨(4)日外資回頭買超2866張，反而是不斷發利多的本土投顧還是賣超，合理懷疑是有壓價的嫌疑，畢竟短期績效才能對投資人有所交代，但外資看的還是那一大段魚尾巴。今日台股下殺，又是補聯發科的好機會。理財周刊 ・ 1 天前
比特幣跌破10萬 麻吉大哥黃立成「帳戶剩14.9萬美元」深夜首發聲
「麻吉大哥」黃立成淡出演藝圈後轉戰加密貨幣市場，6月一度靠著HYPE幣獲利高達650萬美元（約1.95億台幣），被譽為幣圈傳奇，不過近期比特幣（Bitcoin）價格大跌，台灣時間11月5日跌破10萬美元大關，和上月6日創下逾12萬6千美元歷史高點相比，下跌超過20%。隨著加密貨幣大跌，黃立成手中的以太幣和HYPE多單11月3日中午再度遭到部分清算，帳戶淨值僅剩14.9萬美元（約459萬台幣）。對此，黃立成深夜首度發聲。太報 ・ 1 天前
搶救0050！「國家隊」急砸9.5億收購 入手3檔主動式ETF逾2.5萬張
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股昨（5）日開低走低，終場加權指數收在27717.06點，崩跌399.50點，跌幅1.42%，成交量為5946.14億元。根據「玩股網」資料...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
超狂！瘦瘦針一季大賺5400億元 謝金河：台灣生技只能炒股價
美國知名藥廠禮來（Eli Lilly）開發的「猛健樂（Mounjaro）」，俗稱「瘦瘦針」、「瘦瘦筆」，近來討論聲量極高，財信傳媒董事長謝金河昨日在臉書PO文，認為禮來公布的第三季財報「給大家上了一課」，高達176億美元(約5400億台幣)的營收正來自猛健樂，也預言禮來將成為下一個兆美元企業。中天新聞網 ・ 1 天前
補充保費3改革！ 存股族怒噴「老找股民開刀」 達人曝1招自保
全民健保補充保費制度即將大改革！衛福部長石崇良接受《中國時報》專訪時表示，明年將修《健保法》，改採「年度結算制」，未來民眾1年內的利息、股利、租金等「非薪資所得」只要合計超過2萬元，就得繳交2.11%的補充保費，且扣繳上限從現行的1000萬元提高至5000萬元。消息一出網路上瞬間炸鍋，網友怒轟等同懲罰穩健理財者。對此，不敗教主陳重銘教股民們一招自保。EBC東森財經新聞 ・ 20 小時前