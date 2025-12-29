電信企業宣示新里程！代理式AI驅動成長

圖／TVBS

隨著科技發展，AI與高速網路成為電信產業下一步關鍵布局。電信公司在年終餐會上揭示營運成果，從電信本業到企業服務與科技應用，展現成長動能，同時勾勒未來在AI與永續的發展方向。

年終將近，各行各業盤點一年表現，電信公司舉辦年度餐會，回顧今年營運成果，並對外宣示新一階段的發展方向。

電信企業董事長蔡明忠：「運用我們的這個算力，來提供我們台灣主權AI的跨出第一步，5G在體驗上面最重要的就是，影音的整體的體驗上面我們是獨佔鰲頭。」

除了導入AI與自動化技術，提升營運效率與服務品質。在永續和社會層面，也將AI應用延伸至教育及偏鄉，協助縮短數位落差，培育未來所需人才。

電信企業董事長蔡明忠：「在永續上面我們的藍碳計畫，我們陪著偏鄉的兒童，以前是叫做數位苗圃，現在改叫做AI苗圃，也運用了新的技術，讓我們的網路可以繼續的節能減碳。」

隨著AI與高速網路不斷發展，電信產業如何在創新、穩定與永續之間取得平衡，將持續受到關注。

