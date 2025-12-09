電信公司攜手手機品牌贈市公所慈愛基金10萬元 關懷弱勢

遠傳電信公司再次展現企業社會責任與在地關懷精神，攜手手機品牌vivo到花蓮市公所，捐贈新台幣十萬元予花蓮市慈愛基金，這也是今年第二度的捐贈，用於支持花蓮市弱勢族群關懷與急難救助工作。

捐贈儀式於花蓮市公所舉行，由魏嘉彥市長代為受贈並致贈感謝狀，感謝遠傳長期關注地方社福、積極投入公益行動（見圖）。此次捐贈活動源自遠傳與vivo合作推出的「你買手機，我來捐款，一起傳遞溫暖」公益活動，凡民眾於遠傳花蓮直營門市購買vivo手機，每售出一支雙方即提撥一00元做為公益基金，這次再度募得十萬元，全數捐贈予慈愛基金，用於地方弱勢照顧與急難救助計畫

花蓮市長魏嘉彥表示，花蓮近年歷經多起天然災害，地方除了需要即時應變的資源，更需要企業與民間的長期協助與支持。他指出，遠傳不僅投入慈愛基金捐助，也成為全台首家與市公所簽署《災害防救相互支援協定書》的電信業者，未來如有重大災害發生，遠傳門市將立即啟動通訊支援、補卡、緊急通話、民生物資供應及避難據點等機制，發揮實質效益。

遠傳電信通路與商品行銷事業群資深副總經理趙憶南表示，遠傳深耕花蓮超過二十年，始終秉持『靠得更近，想得更遠』的精神，讓門市不只是通訊據點，更是社區溫暖守護站。此次捐贈是遠傳落實在地關懷與防災韌性的具體行動，期望結合更多力量，持續傳遞希望與關懷。

vivo台灣總經理陳怡婷說，vivo長期致力於以行動實踐品牌對社會的正向影響力。很榮幸能與遠傳攜手參與這次溫暖花蓮的公益活動，透過大家的支持，我們一同為需要幫助的家庭送上實質援助，展現企業回饋社會的決心。期盼未來能持續與地方政府及夥伴合作，為花蓮帶來更多的愛心與商機。

除公益捐助與防災合作外，vivo這次特別號召員工們來到花蓮旅遊，陳怡婷總經理也答應魏市長會請夥伴們努力用新台幣將花蓮的名產下架，用實際行動為花蓮加油打氣。除此之外，陳總經理也提到關於剛圓滿落幕的《山海迴響．花蓮聲浪》演唱會相當成功，目前也在規劃明年會邀請更多藝人歌手來到花蓮，合作擴大辦理相關的演唱會活動。

花蓮市公所對遠傳電信的多方支持表示誠摯謝意，並期盼未來雙方持續深化合作，攜手打造更安全、更溫暖的花蓮市。