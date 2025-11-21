電信業唯一培育編劇成立台灣首檔影視基金 台灣大獲ESG for Culture大獎

(記者謝政儒綜合報導)文策院首屆「ESG for Culture影響力獎」21日揭曉，台灣大哥大推動電信業唯一「商業編劇人才養成計劃」、成立台灣首檔影視基金「合影視」、結合音樂、運動與地方創生的跨界文化行動、以及運用電信科技深化文化推廣等創新模式，獲頒最高榮譽「文化影響力大獎」，並同步獲得「文化投資獎」、「跨界共榮獎」、「多元合作獎」與「資源協助獎」共五項肯定。台灣大自2007年起截至目前已投入催生超過65部原創作品，榮獲24座金鐘、金馬獎、28項國際大獎；社會共好面向，日月潭花火音樂會17年累計吸引45萬人次、協助27個公益團體募得900萬元，形成內容投資、人才培育、地方創生三軸並進的長線文化策略。







台灣大哥大總經理林之晨表示，希望台灣原創內容持續積累國際競爭力，MyVideo以購片與串流平台為基礎，持續延伸至上游投入，補強產業基石。台灣大以電信業首創編劇養成計劃，動手緩解產業商業編劇人才不足問題，並以平台、資金、IP 與跨國合製，建構四大內容支柱，讓創作者能在產業鏈完整的生態系中發展。MyVideo平台負責作品曝光與推廣；影視基金填補製作端資金缺口；IP開發穩定故事源頭品質；跨國合製提升作品在國際市場的影響力。四項環節相互串聯，創造、孵化並支持內容產業加速發展。



台灣大哥大內容發展副總經理鄭偉柏表示，台灣大長期持續投資內容產業，涵括電影、戲劇、綜藝實境、親子兒少、演唱會及實體展覽活動等多面向，全方位支持文創內容產業。同時朝產業鏈上游整合，培育具商業思維之編劇人材、提供創作者國際級師資等資源，助力新世代內容創作者加速成長。



台灣大亦持續將文化能量延伸至音樂、體育與在地文化。自 2016 年啟動「勇敢追夢」計畫，透過歌曲創作、影像紀錄與跨界合作支持運動員與創作者。歌曲《Never Give Up》更授權成為 2024 巴黎奧運中華代表團官方應援曲，讓台灣原創音樂登上國際賽事，展現文化跨界的延伸力。



在地方創生領域，台灣大連續 17 年與日月潭國家風景區管理處合作舉辦花火音樂會，結合音樂、花火、公益與 AI 科技，逐步打造為結合在地文化、觀光經濟與社會倡議的文化品牌。累計超過 45 萬人次參與，不僅提升地方能見度，也成為公益團體募資的重要平台，體現文化投資在社會層面的深度影響力。



同時，台灣大持續運用科技能力擴大文化影響力，以 Telco+Tech 模式推動內容規模化，包含AI 應用、雲端系統、OTT 行為分析與生態導流，使文化內容的觸及與推廣更加有效率。科技能力不僅是輔助，而是讓文化作品加速被看見、被擴散與被國際市場接納的關鍵，使文化從單一作品轉變為真正可擴大、可永續的產業。



今年ESG for Culture影響力獎重視企業在文化內容、社會影響力與商業價值上的長期投入與創新模式。台灣大以平台、基金、內容與人才多軸並進的策略，加上音樂、體育與地方創生的跨界布局，展現企業投入文化的多元性與擴散力。台灣大將持續深化從內容產製、科技加值、跨界合作到地方文化的文化投資特色，並以平台、科技與永續策略共同推動台灣原創內容走向國際，使更多故事被聽見、更多創作者被世界看見。