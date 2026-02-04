電信業攻智慧充電樁 遠傳成賓士暢行合作業者

（中央社記者江明晏台北4日電）電信業者搶攻電動車充電樁市場，遠傳今天宣布成為「賓士暢行」充電漫遊營運合作業者，遠傳旗下站點遍布全台多家遠東SOGO、大遠百等熱門商圈，提供一站式管理平台、MIT充電樁建置。

遠傳今天發布新聞稿宣布，成為「賓士暢行」充電漫遊營運合作業者，即日起台灣賓士電動車主開啟APP，即可查詢到由遠傳營運、並加入「充電漫遊」的站點，站點遍布全台多家遠東SOGO、大遠百等熱門商圈。

遠傳表示，「智慧充電」服務提供一站式管理平台、MIT充電樁建置、及全天候維運服務，依使用場景規劃從超充、快充到慢充等多種功率充電樁配置，滿足車主的多元充電需求。

遠傳指出，電動車充電服務目前已進駐遠東集團旗下遠企、SOGO、遠百等通路，同時深耕公有停車及大學校園等場域，並積極擴大版圖，提升車主日常充電的便利性與可及性，為推動低碳交通、淨零城市帶來實質助益。

此外，台灣大哥大近年投資近新台幣10億元建構智慧交通版圖，先前宣布旗下MyCharge充電版圖進一步擴展至全台縣市，2025年底涵蓋逾100座據點、550支充電樁。

台灣大擴充智慧移動版圖，先前宣布擴大MyCharge全台布局、擴大LINE GO策略聯盟，也取得Tesla Powerwall安裝認證，跨入家庭儲能市場；轉投資的USPACE併購日本智慧停車品牌Nokisaki軒先，加速智慧移動國際布局；同時加碼投資WeMo，持續推動永續共享交通版圖。（編輯：蘇志宗）1150204