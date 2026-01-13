電信管制射頻器材復運進口 須檢具「原出口報單」才可免證通關

國產電信管制射頻器材輸出後復（退）運進口，須檢具「原出口報單」供海關審核，才能免證通關。（圖：基隆關製作）

▲國產電信管制射頻器材輸出後復（退）運進口，須檢具「原出口報單」供海關審核，才能免證通關。（圖：基隆關製作）

國內廠商復運進口電信管制射頻器材雖可免附進口許可證，但於進口報關時，須主動檢具該批貨物「原出口報單」供海關審核，才能免證通關。鑑此，基隆關提醒國內廠商注意。

基隆關表示，依據電信管制射頻器材管理辦法第18條第1項第3款規定，國內製造經輸出後，再復（退）運進口的電信管制射頻器材，可免除請領國家通訊傳播委員會核發的進口許可證，但進口廠商在報關時，則須主動檢具該貨物「原出口報單」供海關審核，才可免證通關。

基隆關指出，依據電信管制射頻器材製造輸入及申報作業管理辦法第6條第1項規定，國內製造經輸出後復（退）運進口的電信管制射頻器材，視為未輸入，無須辦理進口許可證，但進口人如不能提供「原出口報單」，則無法適用國貨復運進口免證規定。對此，進口人則應取得國家通訊傳播委員會或其認可委託驗證機關所核發的審驗合格證明通關。

基隆關呼籲進口廠商，對於國貨復運進口電信管制射頻器材，應備齊「原出口報單」等證明文件，以利加速貨物通關。若業者想進一步了解電信管制射頻器材輸入管制範疇，可洽詢國家通訊傳播委員會，至於通關流程則可洽詢該關承辦人員。