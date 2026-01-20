電信費也記得歸戶！他設定完發票秒中500元 網：謝謝提醒

日前有網友分享，因未完成載具歸戶，錯失200萬元獎金。近日一名網友也提醒，電信費也記得完成載具歸戶，他設定完後還意外中了電子發票500元獎項。

網友提醒，手機電信費也要記得歸戶。（示意圖／記者高珞曦 攝）

該網友在Threads發文表示，手機電信費也要記得歸戶，他設定完後確認中獎500元，直呼「是一點小確幸」。同時他提到，一直都是LINE PAY繳納台灣大哥大的帳單，沒想到這個也要歸戶。

貼文曝光後，引發網友討論，「每個電信都可以歸戶載具，只要你有繳費完就有發票」、「歸戶了，謝謝提醒」、「電信費中獎都會傳簡訊通知用戶，不用緊張」、「我都是信用卡繳費，所以只要綁信用卡就好了」。

另有網友表示，「電信的載具要每一期歸戶，因為每期載具號碼都不同，不然下一期一樣不會顯示在手機條碼底下，沒歸戶的他們會寄通知中獎，建議直接綁條碼在他們官網讓發票進去手機條碼不要進到電信載具」。

