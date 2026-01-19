電信費可歸戶！他設定「發票中500元」 一票人驚呆：謝謝提醒

日前有苦主的跨境電商電子發票兌中兩百萬，卻因為未完成載具歸戶，超過期限才發現而痛失特獎獎金。近日也有網友分享載具歸戶的知識，指每月要繳的電信帳單也能夠設定歸戶，自己設定完後隨即發現中了電子發票500元獎項。

一名網友在Threads上發文提醒「手機電信費也要記得歸戶！」，表示歸戶設定完畢後確認中獎500元，讓他直呼是小確幸，也透露自己一直用LINE PAY繳納台灣大哥大的帳單，沒想到這個也要歸戶。

貼文引起熱議，「歸戶了，謝謝提醒」、「設定好了，謝謝」、「電信費中獎都會傳簡訊通知用戶 」、「我都是信用卡繳費 所以只要綁信用卡就好了」、「每一期都要重新按歸戶」。也有人提醒，電信載具要每一期歸戶，因為每期載具號碼都不同，建議直接綁條碼在業者官網，讓發票進去手機條碼，不要進到電信載具。

事實上，台灣三大電信歸戶方法主要透過各電信官網或電子發票平台，登入會員後找到「載具歸戶」設定，輸入個人的手機條碼（/開頭的英數代碼），即可將電信帳單發票存入載具。

中華電信：進入中華電信電子發票系統，使用會員帳號登入，點選「電信帳單雲端發票登錄共通性載具/捐贈」，選擇「手機條碼」並輸入手機條碼，確認送出即完成。

台灣大哥大：官網登入帳戶，點選「我的帳戶」→「帳單」→「電子發票/載具」，選擇「歸戶/捐贈設定」，輸入手機條碼並「全部儲存」。

遠傳：官網登入會員，點選「找更多電信服務」→「帳單/費用」中，進入「電子發票載具歸戶設定」，依指示選擇「設定捐贈/歸戶」，輸入手機條碼並確認變更。

