電公會肯定關稅談判成果 力挺配合並推動赴美投資

今（19）天清晨，由行政院副院長鄭麗君率領的關稅談判團隊，抵達台灣桃園國際機場，一連串的高密度與高強度協商作業下，為台灣爭取到對等關稅15%、不疊加的表現。台灣區電機電子工業同業公會（簡稱「電電公會」）更發表聲明肯定關稅談判團隊的努力，同時，電電公會也強調會全力配合政府擬訂的後續整體執行規劃並推動赴美投資布局。

電電公會指出，對於行政院談判團隊及政府相關部門，於關稅談判期間的努力及辛勞與最後談判結果，要表達正面肯定。

同時，電電公會更強調將會全力配合政府後續整體執行規劃與產業政策方向，推動產業強化供應鏈韌性與美國等區域投資生產布局工作。

