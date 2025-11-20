電力公司爆內鬼！員工竄改系統「免費用電9年」省下40萬元

國際中心／游舒婷報導

日本近期發生一起離譜事件，一間電力公司近日查出員工舞弊事件，該名員工竟利用職務之便，偷偷修改公司系統，讓自家電力契約「消失」，藉此長達9年不用付電費，累積金額高達約200萬日圓（約新台幣40萬元）。

日本電力公司一名員工竄改公司系統，讓自己免費用電長達9年。（示意圖／取自Pixabay）

根據日媒報導，日本中部電力パワーグリッド（Power Grid）查出，該名員工早在2016年5月，就在內部系統中將自家電力契約改成「已廢止」，之後便一路免費用電長達9年。原本系統的設定是，合約終止有用電就會在系統中跳出異常警示，而該名員工卻再度動手腳，把自己的住址從「異常檢查名單」中移除，成功規避審查。

直到今年10月，有外包業者到該名員工住所附近進行安全檢查時，發現明明不在合約內的住宅卻持續用電，一查之下才發現這起誇張事件。對此，中部電力パワーグリッド表示，將對這名涉案員工嚴正處理，並強調會全面檢討內部管理機制，避免類似事件再發生。

