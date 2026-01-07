電力公司疑竄改地震數據 日暫停審查重啟濱岡核電廠

日本核能監管機構今天(7日)表示，正暫停對中部電力公司(Chubu Electric)唯一一座核電廠重啟所需的審查工作。此前2天，該公司通報，在監管機構的審查過程中，該公司對地震資料存在不當處理行為。

監管機構此舉阻礙了中部電力公司重啟其位於太平洋沿岸的濱岡核電廠(Hamaoka Nuclear Power Station)2座反應爐的努力。這2座反應爐自2011年福島核災(⁠Fukushima disaster)以來一直處於停用狀態，而日本其他地區的核電廠則正在陸續重啟。

日本原子能規制廳(Nuclear Regulation Authority)長官山中伸介(Shinsuke Yamanaka)在一場例行性委員會會議上表示：「這是對關鍵檢查數據的篡改，我明確認為這是不當行為。」

他補充說：「目前看來，暫停濱岡核電廠的重啟審查並無異議。」

中部電力公司股價6日暴跌近10%，創13年多來的最大跌幅，此前該公司表示，在選擇地震波進行審查時，該公司採用了不同於其向監管機構解釋的方法。(編輯：許嘉芫)