電力危機解方？亞泥30分鐘降載30MW 助台電強化電網韌性

財經中心／廖珪如報導

義電智慧能源（Enel X Taiwan）與亞泥（1102）宣布合作，於本月成功導入義電智慧能源虛擬電廠（Virtual Power Plant，VPP），運用其廠區部份生產設備的「用電彈性」，提供台電電力交易平台補充備轉輔助服務，調節電網負載並提升能源使用效率與電網韌性。（圖／資料照）

AI 浪潮與產業加速電氣化帶動全球能源需求急遽攀升，然而能源及電力基礎建設的投資與建置需要時間，面對產業發展的急迫性，透過現有資源實現高效率調度、提升電力系統彈性與穩定性，已是當前各國能源戰略的核心課題。工商業虛擬電廠領導者義電智慧能源（Enel X Taiwan）與亞泥（1102）宣布合作，於本月成功導入義電智慧能源虛擬電廠（Virtual Power Plant，VPP），運用其廠區部份生產設備的「用電彈性」，提供台電電力交易平台補充備轉輔助服務，調節電網負載並提升能源使用效率與電網韌性。首階段由花蓮廠率先參與，新竹廠亦將陸續投入，共同成為穩定電網的重要支援力量。

廣告 廣告

【精準電力調度】花蓮廠 30 分鐘內釋放 30MW 容量：相當於 1.5 萬戶家庭尖峰用電

亞洲水泥花蓮廠以製程中的「生料與水泥研磨設備」作為調節主體。該設備負責礦石原料與成品的研磨，具備運轉彈性，可依虛擬電廠指令進行降載或停機，並透過排程彈性與原料庫存緩衝調整運轉時間。電力供需吃緊時，花蓮廠可在接獲調度通知後 30 分鐘內，減少最高 30MW 的用電量，相當於 15,000 戶家庭尖峰時段的用電需求，約佔花蓮總家戶數 11.2%，為電力穩定提供關鍵支援。

亞洲水泥副總經理張志鵬表示：「能源挑戰是產業無可迴避的課題。企業需以永續行動回應，並在挑戰中看見機會。為落實永續承諾，亞洲水泥長期投入低碳水泥開發、推動循環經濟以取代部分原料與燃料、提升能源效率，並透過再生能源投資降低碳足跡。透過虛擬電廠提供需量反應輔助服務，是實踐循環經濟的一種方式，既不影響營運，又能有效協助穩定電網，加速能源轉型，是提升營運韌性與企業永續的關鍵策略。」

義電智慧能源觀點：集結工商業用電彈性、實現環境與經濟效益雙贏

義電智慧能源台灣董事長陳威廷表示：「虛擬電廠能集結工商業用電戶的用電彈性，以更靈活快速、更低成本的方式，強化電網韌性、推動更可靠且潔淨的能源未來。我們很榮幸和同樣重視 ESG 治理及創新發展的亞洲水泥合作。亞洲水泥認同虛擬電廠可快速調整用電、協助穩定供需的價值後，積極評估並投入參與，充分展現高能耗產業實踐能源責任的決心，不僅為台灣電網提供即時穩定力量，也透過參與電力市場獲得額外收益，實現環境與經濟效益的雙贏。」

數位管理與智慧控制：整合 ACTEC 系統與 Flex 平台、確保降載方案穩定執行

義電智慧能源在說明方案的過程中與亞洲水泥密切合作，進行詳細試算，共同擬定最適合各廠區的能源降載計畫，確保方案在技術與營運層面皆能穩定執行，發揮最大效益。花蓮廠首席副廠長楊明欽表示：「亞洲水泥早在四十年前就開始積極投入水泥生產控制系統的開發工作，自建 ACTEC 控制系統運用在水泥生產、儲運、廢熱發電及船舶港口全岸電設施。我們於 2016 年通過 ISO 50001 能源管理系統，並持續進行節能優化改善，提高能源使用效率、更換節能設備、建置太陽能並參與需量反應，未來亦規劃導入表後儲能。義電智慧能源的專業度是花蓮廠選擇合作的關鍵考量，操作簡易的 Flex 用戶平台讓我們掌握即時用電情形，並在回應調度的前、中、後各階段，皆有專業團隊監測執行成效、提供即時指引，搭配 ACTEC 控制系統，能及時、安全且精準地回應電網需求。」

跨產業參與強化能源韌性：義電累計管理 270 MW 容量、協助企業優化用電成本

除了水泥產業，半導體及電子、化學與醫療、資料中心、鋼鐵、旅宿、購物中心及量販通路等企業，皆具備高度用電彈性，可透過虛擬電廠機制，在電網需要時暫時調整用電負載，提供支援。義電智慧能源自 2017 年進入台灣市場以來，已協助各產業客戶累計管理需量反應容量近 270 MW，合作對象涵蓋高科技產業、化工、製造、醫療、購物中心、旅宿等用電大戶，是台灣輔助市場中聚合量體最大的需量反應聚合商。

眾多企業的投入，不僅展現對社會與永續的共同承諾，也透過聚沙成塔的集體力量，強化全台能源韌性，讓全體用電者享有更穩定且具競爭力的電價。企業也能在維持穩定營運的同時，創造額外收益，優化用電成本。未來，隨著更多產業投入，虛擬電廠將成為支撐台灣電力穩定，促進能源轉型的重要支柱。

更多三立新聞網報導

快檢查！不是炎黃子孫？ 這四個姓代表你可能戰神後代

盤前／鋼鐵股大回神 中鋼新目標價曝

熱門股／旺到抓不住 華邦電新目標價曝

個股／記憶體漲停之星 旺宏還會衝高嗎？

