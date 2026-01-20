電力基建股迎結構升浪 ETF投資掀爆買潮

【記者柯安聰台北報導】美台兩地電力股投資熱潮爆夯，1/20台股收盤後，重電股中興電(1513)強勢攻高，華城(1519)衝破千元收1005元，躍登台股千金股一員，顯示重電股題材點火，法人資金看多，除台股重電股吸金外，主要投資美國電力基建股的新光美國電力基建ETF(009805)，20日ETF交投買氣大增，成交量一口氣衝上3.49萬張，股價收在14.18元，創上市以來新高。



投信法人表示，美股2026經濟成長強勁、企業獲利前景續旺，市場資金擔心大型科技股價過熱風險升，今年投資魅力可能退燒，改關注可望受惠經濟重啟動能的工業、能源類股，加上1/15台積電法說會後，公司高層提出AI需求是真實的，且關心電價議題，點出美台兩地重電股、電力基建股飆升，不再只是短線資金追逐熱點，反而是電力需求結構出現長線結構性改變，尤其是大型科技龍頭企業，開始將電力與數據中心基建，視為未來AI擴張的核心戰略資產，再度擦亮電力等傳統公用事業正華麗轉身，成為AI基建潮下，大啖AI硬體紅利的投資新亮點。



根據Lipper統計，截至1/16為止，基礎建設主題基金今年以來報酬率全數翻正，表現最好的新光美國電力基建息收ETF基金，近1週漲幅達5.24%，今年以來創7.46%，在同類型基金表現一馬當先，至於永豐ESG全球數位基礎建設基金績效不俗，近1週上漲2.29%，今年以來也有5.08%的漲幅，顯示電力等基礎建設股搭上AI成長紅利，同時能平衡科技股波動風險，成為近期績效表現亮眼的熱門基建族群。









新光美國電力基建ETF經理人劉恆誌表示，今年美股那指本益比飆升至37倍、遠高於標普500指數的22倍，部分外資擔心AI股的高估值表現，恐加速泡沫化疑慮擴大，開始建議投資人2026年採納「投資AI相關類股，但不直接買AI」的迂迴投資策略，主要看好的是「電氣化與基礎設施」領域，包括「電網營運商」、「輸電設備供應商」與「再生能源開發商」，公司基本面正處於結構性成長的浪頭上，可以捕捉AI成長紅利，兼顧科技股過熱風險高漲，加上股價估值合理，相較於投資純科技股，電力實體建設類股具備產業非週期性成長優勢，能在AI泡沫修正時提供強韌支撐。



除外資看好美國電力基建類股外，美國總統川普近日推動「AI自建電廠」政策，透過PJM電網緊急容量標售，要求Amazon、Microsoft、Google等科技巨頭競標15年新電廠合約，預計首波將釋放150億美元發電投資，同時強調「科技公司自付電網升級費用」，為電力基建企業開闢由AI直接買單的長期訂單來源。此舉不僅解決電網瓶頸，也強化了電力基礎建設的投資確定性，帶動美國電網股與電力設備股直接進入「政策＋企業雙驅動」加速期。



投資人如果想參與美國電力產業投資主題，台新投信建議可考慮投資美國電力基建ETF，透過ETF方式參與美國電力科技新時代，可以完整布局美國電網營運商、電力設備龍頭與關鍵公用事業企業，精準切入AI資料中心帶動的「電網升級＋穩定電源擴充」雙主軸，兼具成長題材與穩定現金流特性，適合投資人以定期定額或逢回分批方式中長期布局，把握AI電力基礎建設的結構性機會。（自立電子報2026/1/20）