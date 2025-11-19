財經中心／陳致帆、賴文軒 台北報導

隨著AI發展帶動用電飆升，電力人才越來越搶手！今天電力工程協會舉辦「電網人才劉書勝紀念獎」頒獎，表揚來自台積電、台達電、中鋼、台電等企業的優秀電力人才，激勵他們持續投入市場，成為推動能源轉型的關鍵力量。

台上頒獎、致詞合影，來自中鋼的得獎者畢業後不是跑去高科技業，而是選擇投入電力產業，成績也獲得認可。

得獎者中鋼林哲民：「同樣的電力狀況之下，有些設備能運轉，有些設備不能運轉，我很好奇為什麼，另外同樣的電力狀況之下，有些設備運轉起來效率特別好，當初會因為這些挑戰跟這些問題，還有這些困惑，讓我願意投入更深入，研究電力領域這個區塊」。

電力工程協會領軍育才 盼助台灣電力永續發展

電力工程協會舉辦「劉書勝紀念獎」頒獎。（圖／民視財經網）

隨著AI帶動用電需求，電力人才也越來越搶手！電力工程協會舉辦「劉書勝紀念獎」，表揚台積電、台達電、中鋼、台電等優秀電力人才，加上近期美商也傳出砸5億美元在桃園設資料中心，供電量穩定及電網韌性人才需求，也更強勁。

台灣電力與能源工程協會理事長劉文雄：「已經就職了，希望他們已經進入了電力能源領域，能夠繼續在這個領域裡面貢獻，那我想這樣子兩個獎項，將對這個社會人才，電力人才的這個鼓勵，能夠有一個連續的作用，從產業界、從學術界，還有從我們的政府方面，都可以積極的推動我們的能源轉型」。

電力工程協會領軍育才 盼助台灣電力永續發展

協會鼓勵更多青年投入電力產業。（圖／民視財經網）

協會透過頒發獎項和獎學金，鼓勵更多青年投入電力產業，希望推動能源轉型，也提供ai發展最重要的能源需求。

