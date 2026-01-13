電力才是真正的AI命脈 這家12月營收寫新高 訂單能見度直通2028

財經中心／余國棟報導

安葆董事長陳志復。（圖／記者余國棟攝影）

在AI資料中心爆發與半導體海外擴產的雙重紅利下，安葆（7792）近期業績展現驚人爆發力。半導體產業電力專家安葆配合上櫃前公開承銷，將於1月13日至15日展開競拍作業，本次對外競價拍賣2,873張，競拍底價113.39元，最高投標張數395張，暫定承銷價133.8元，1月16日至20日辦理公開申購，預計1月28日掛牌。

隨著AI算力規模擴張，半導體廠及資料中心對高可靠度電力的需求急遽升溫，安葆成功卡位高階電力市場，其UPSSI不斷電系統營收占比已從2023年的23%，一路攀升至2025年的41%，顯示在AI浪潮帶動下，對高可靠度電力解決方案的依賴度持續走升。未來安葆在資料中心與半導體廠房之電力系統有望扮演更關鍵角色。公司2025年12月單月營收衝上9.21億元，月增幅高達176.91%，一舉改寫公司成立以來的單月歷史新高紀錄。憑藉著強勁的獲利成長性與明確的訂單能見度，安葆被市場視為這波電力基建概念股中，含金量極高的績優生。

受惠產品組合優化與工程毛利提升，安葆營運表現亮眼，2025年全年營收達59.87億元，年增率高達30.5％，除了12月單月營收創下歷史新高外，獲利能力亦不容小覷，2025年前三季EPS已達6.03元 。在半導體客戶海外新廠持續投資，以及台灣資料中心新案接連推進的帶動下，安葆目前2025年底在手訂單亦創下歷史新高，營運能見度直達2028年。

安葆其自研PLTC不斷電負載轉移系統搭配並聯技術，確保半導體廠於市電與自備電系統間平順且無縫負載轉移的終極保障，技術實績已建立同業難以跨越的競爭門檻，並一路跟隨拓展全球版圖；且隨設備銷售量提升，毛利率高達40~45%的維修保養收入亦持續大幅增長，為公司創造長期穩定的高毛利來源。此外，為迎接未來成長需求，安葆也規劃於台南二廠進行新廠建置中，將進一步優化智慧模組產能與在地化生產優勢。

安葆將在「半導體海外擴產」與「AI資料中心需求」雙引擎驅動下續航成長。隨著大客戶海外新廠採用，以及國內廠房電力系統汰舊換新潮發酵，展望2026年，公司訂單能見度清晰；同時，安葆也積極擴大醫療、資料中心等多元客戶基礎，並配合新廠未來產能開出，公司已成功從備援電力供應商，升級為主用電力與能源系統整合的關鍵夥伴，在營收創高與結構優化下，後市表現備受矚目。

