電力爆棚！三上悠亞穿上啦啦隊服「大秀火辣曲線」 粉絲嗨喊：穩站C位

（記者張芸瑄／綜合報導）台灣職籃 TPBL 福爾摩沙夢想家 27 日在台中洲際迷你蛋迎戰台北台新戰神，這場賽事尚未開打就引爆全台話題，因為「最強外援」日本巨星三上悠亞正式以啦啦隊成員身分登場。她首度披上「Formosa Sexy」戰袍站上 C 位熱舞，性感制服造型搭配精準舞步，全場尖叫聲此起彼落，現場氣氛幾乎失控。

三上悠亞去年曾以「一日成員」身分現身夢想家主場，當時就掀起轟動，人氣與親和力令球迷印象深刻。今年球團正式宣布她加盟啦啦隊，消息一出票券瞬間售罄，場館被擠得水洩不通，再次證明她驚人的吸粉力。

廣告 廣告

圖／三上悠亞正式以啦啦隊成員身分登場，首度披上「Formosa Sexy」戰袍站上 C 位熱舞。（記者陳志豪攝影）

為了這次首演，三上悠亞展現極高敬業度。隊長梓梓透露，她在日本就聘請專業舞蹈老師練習，並反覆觀看教學影片熟記動作。22 日抵台當天即與啦啦隊合體彩排，從走位、表情到節奏都親自確認，展現偶像級的職業態度。

首秀當天，她以一襲白色剪裁合身制服亮相，肩帶與短裙設計襯托出完美曲線，笑容與眼神兼具甜美與性感。應援舞開始後，三上悠亞站在 C 位領舞，舞台燈光襯托下的每一個轉身都引起粉絲狂呼，攝影閃光燈幾乎不曾停歇。

不少球迷為了捕捉女神身影擠滿球場走道，工作人員一度得出面管制維持秩序。現場粉絲直呼：「這不是應援，根本演唱會！」三上悠亞的登場，成功將夢想家主場變成全台最熱的焦點夜，為球隊注入前所未有的話題能量。

更多引新聞報導

日女留學生「只愛DDD」爆紅！IG找到了 超大尺度辣照曝光

宣布斷開5年婚姻！小煜「超辣前妻」深夜吐心聲：不是衝動

