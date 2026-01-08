電力產能是美3倍！馬斯克大膽預言 陸AI算力將領先世界

特斯拉與SpaceX執行長馬斯克表示，依照目前趨勢發展，大陸在AI運算能力方面將遠遠超越世界其他國家。他認為大陸擁有比任何國家更多的電力供應，也可能擁有更多晶片。

特斯拉與SpaceX執行長馬斯克。 （資料照／《美聯社》）

據美國《商業內幕》網站7日報導，馬斯克在6日發布的《Moonshots with Peter Diamandis》podcast節目中指出，大陸在AI競賽中的決定性優勢在於其擴大電力生產的能力。他估計，到2026年大陸的電力輸出量可能達到美國的3倍左右，這將使其有能力支援耗電量龐大的AI資料中心。

馬斯克強調，電力生產是擴展AI系統的限制因素，人們低估了讓電力上線的難度。儘管美國一直專注於限制大陸取得先進半導體，但馬斯克認為這些限制隨著時間推移可能變得不那麼重要，大陸將會「搞定晶片問題」。他補充說明，尖端晶片效能的邊際效益遞減，可能讓大陸更容易迎頭趕上，即使無法取得最先進的設計。

高盛集團11月發布的報告指出，電力短缺可能減緩美國在AI競賽中的進展。報告分析師寫道，由於AI需要大量電力，可靠且充足的電力供應可能成為塑造這場競賽的關鍵因素，特別是因為電力基礎設施瓶頸的解決速度可能很慢。

馬斯克認為大陸在AI競賽中的決定性優勢在於其擴大電力生產的能力。 （資料照／《新華社》）

該報告補充，雖然美國電網壓力正在增加，但大陸一直在穩步擴大其能源容量。根據高盛預測，到2030年大陸可能擁有約400吉瓦的備用電力容量，是全球資料中心所需總電力需求的3倍以上。分析師表示，預期大陸的備用容量將足以容納資料中心電力需求增長，同時支援其他產業的需求。

大陸國家主席習近平在上週的新年致詞中讚揚大陸在2025年於AI領域取得的進展，表示大陸已將科技與產業深度整合，並創造出一系列新創新。他在北京的演說中提到，許多大型AI模型正在競相追求卓越，自主研發晶片也取得突破，這一切都使大陸成為創新能力成長最快的經濟體之一。

馬斯克先前也曾在其他領域將大陸視為典範。他在11月發布的《People by WTF》podcast節目中表示，希望將其社群媒體平台X打造成「WeChat++」，引用大陸主導的超級應用程式作為參考。

