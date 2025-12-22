電力異常！台中捷運暫停3小時 旅客開車門觸發斷電保護。(圖／TVBS)

台中捷運22日晚間7點多突發電力異常事件，導致列車雙向暫停行駛長達3小時，上千名乘客受影響！據了解，過程中疑有旅客試圖開啟車門，觸發斷電保護機制，使修復工作更加複雜。中捷公司緊急調派接駁車疏運，並允諾受影響旅客可在7天內申請退費。有乘客無奈表示，往返兩次仍無法順利搭乘，「等了半小時又被告知無法通行」，直呼太坎坷！

台中捷運於12月22日晚間7點23分突然發生電力異常事件，導致雙向列車暫停行駛長達3小時。中捷公司緊急調派人員處理並嘗試復電，但過程中疑似有旅客試圖開啟車門，觸發斷電保護機制，使得修復工作更加複雜。為了減輕乘客不便，捷運公司立即安排接駁車服務，並宣布受影響旅客可在7天內申請退費。這起事件發生在下班下課尖峰時段，造成許多民眾行程受阻，有些人甚至往返兩次仍無法順利搭乘。

事件發生在台中文華高中站至高鐵台中站路段，當時捷運列車突然停駛，車廂內廣播通知乘客是因「設備異常」所致。許多乘客表示，當時並未獲得明確的故障原因說明，只知道電力突然出現異常。一位原本打算前往南屯站的乘客表示，車停後有工作人員在現場進行引導，但並未說明具體原因。

另一位乘客描述，得知電力異常後，他先回到工廠休息並拿取夾克，等待約半小時後致電總站詢問，獲知可以搭乘的訊息，但當他再次前往時，卻被告知仍無法通行。中捷公司在處理過程中發現，部分乘客嘗試開啟車門，觸發了列車的斷電保護機制，使得修復工作更加複雜，預估需要超過1小時才能完成。

為了維持民眾交通需求，捷運公司緊急調派多輛接駁車停在各捷運站外，讓原本要搭乘捷運的乘客改搭接駁車前往目的地。一名剛下課的學生表示，原本計劃搭捷運到大慶站，現在只能改搭接駁車逐站前進。

根據中捷公司的安排，北屯總站到四維國小站區間仍維持局部運轉，而四維國小站到高鐵台中站則啟動接駁車服務。捷運系統直到晚間10點10分才恢復通行，公司也強調，所有受到影響的旅客都可以在7天內申請退費服務。至於故障確切原因，捷運公司表示仍在調查中。

