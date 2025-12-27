電力股赴美淘金2／美電力訂單旺到2028 機電台廠搶攻策略曝光

不少機電廠商選擇策略合作，一起打美國市場。

「電力產品訂單已經一路滿到2028年，現在接的是2029年或是2030年的單！」士林電機總經理郭約瑟日前出席「新竹物流智慧電動車隊發表會」時，記者追問關於AI的電力需求，為了迎接這滿手訂單，他說，將投資10億元於新竹興建第4廠，預計2027年投產。

郭約瑟表示，北美市場大部分客戶願意吸收關稅，因為電力需求很急，客戶越早能發電、可越早收到錢，所以若能如期交貨，他們就願意多付一點。

其實不少業者都跟本刊提到，因為美國目前對電力設備的需求量太大，所以關稅都可以「再談」，已經不成問題，現在比較重要的是，要找到對的合作夥伴。

像是華城去年第四季新增120億元訂單，其中有60億來自AI資料中心，美國德州星際之門計畫第一期的電力級變壓器訂單就占20億元，這讓主業是塑膠的南亞也躍躍欲試，在22日宣布要跟著華城打美國市場，於模鑄式變壓器領域展開策略性合作，結合製造技術、市場開發與產業經驗，強化國際市場供應能力。

華城總經理許逸德表示，南亞原本就是華城的客戶，南亞生產模鑄式變壓器屬於小型變壓器，可在室內使用、用途很廣，除了AI產業，其他領域也能用到。華城目前在美國17個州，有超過20家電力公司客戶，都有機會成為銷售對象。

東元在今年7月與鴻海以換股方式進行策略聯盟，也是要一起搶攻美國市場。外資麥格理證券報告提到，在美國德州的東元西屋，具備美國能源部和國防部等政府單位的工程承包商資格，有獨特的競爭優勢，鴻海能因此從過去的下包廠商、向上爭取成政府標案的主合約商，加上原本AI伺服器機櫃的硬體優勢，雙方能提供一站式模組化資料中心解決方案，大幅縮短建置時程。

東元總經理高飛鳶表示，美國德州西屋馬達廠區空間足夠，不用重大投資，就可轉型製造資料中心，所以明年在美國的資本投資規模會嚴謹規劃，主要先投資能源為主的系統解決方案。

另一家重電大廠大同，去年就已啟動佈局，組建美國重電業務團隊，打算併購或策略入股美國本土的重電廠，像是變壓器與電線電纜等，將可在美國直接生產或組裝。

大同日前表示，目前在手訂單能見度直達2027年，公司積極開拓美國市場，海外訂單占比已高達6成，顯示其多元布局策略奏效。

