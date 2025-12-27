電力股赴美淘金3／每年新增1.5倍台灣用電量 日韓機電大咖成最大競爭者

日韓業者已在美國投資設廠，搶攻電力商機。（翻攝日立能源官網）

美國電力市場，目前有新能源、電網老舊、AI耗電、與產業政策四大推力，相關需求持續成長，除了台灣，日本、韓國其實都已重金布署，在美國大舉投資生產，台灣廠商目前可享缺貨紅利，但中長期來說，勢必要關切日韓在地化的進度。東元總經理高飛鳶就曾提到，日本大廠也積極投資美國，台廠要自立自強。

今年下半年，海外ETF出現黑馬，像是新光美國電力基建（009805）經理人劉恆誌表示，電力基建產業兼具公用事業、防禦性質與能源轉型題材，是近年相對低調卻具成長潛力的產業。

廣告 廣告

「電力就是新的石油」OpenAI向美國白宮科技政策辦公室提交建議書，呼籲美國每年應致力新增100GW的發電能力，這相當於8百萬戶美國家庭10年的用電量，若換算成台灣的能量，相當於每年新增1.5倍的發電機組。

OpenAI表示，中國2024年新增429GW的發電能力，美國僅增加51GW，這種差距正在形成「電子缺口」(electron gap)，會讓美國在AI競賽上落後。

根據能源諮詢公司Wood Mackenzie的最新報告表示，2025年時，美國電力變壓器將面臨30％的缺口，配電單元缺口為10％。因耗電增長和基礎設施老化，2019年以來，電力變壓器需求激增116％、配電變壓器需求成長41％，美國電力消耗自2020年以來成長了7％。

所以目前美國電力變壓器約八成、配電變壓器有半數是仰賴進口，報告提到，「這種不平衡導致成本和交貨時間不斷攀升」，預計到2030年，價格都將穩定上漲。

同一時間，美國的盟友們瘋狂擴產變壓器，像是日立近兩年已在美國擴充維吉尼亞、密蘇里、密西西比等地的變壓器與關鍵零件產能，2025年9月再加碼美國投資10億美元，在波士頓南部新建一座大型電力變壓器工廠，並在田納西州製造變壓器元件。

韓國方面，製造商也在投資高壓直流輸電和特高壓技術，像是曉星要擴建其美國田納西州的變壓器工廠，LS ELECTRIC擴建其釜山工廠，以服務美國和歐洲市場，現代電氣也計劃在2027年前擴建其美國阿拉巴馬州的工廠。

韓國媒體報導，多家公司已獲得長達6年的合約，部分訂單甚至已排至2031年，雖然有供應過剩的疑慮，但分析師認為，供應還要數年時間才能趕上需求。

其他像是西門子，也正在美國北卡羅納州建造變壓器工廠，預計2026年初完工。GE Vernova正在擴建其賓州和佛羅里達州的電網解決方案工廠。等到產能陸續開出後，勢必競爭激烈。

更多鏡週刊報導

電力股赴美淘金1／AI吃電怪獸造就美史詩級缺口 台機電廠急布局搶大餅

電力股赴美淘金2／美電力訂單旺到2028 機電台廠搶攻策略曝光

北車續約爭霸戰1／北車續約案2026年見分曉 「衛星車站」成溢價效益考量關鍵