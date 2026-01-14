電力英雄齊聚高雄！「台電版奧運」登場 康裕成致敬守護電網的雙手

▲80周年電力盛事登場，康裕成議長以「台電寶寶」身分見證技能奧運。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】被譽為「台電版奧運」的第58屆技能競賽，今（14）日於高雄訓練中心盛大登場。議長康裕成特別以「台電寶寶」身分，出席見證這場適逢台電成立80周年的電力盛事。康議長肯定台電職人精神，期盼今日活動能持續精進員工技術，也讓社會大眾看見電力英雄們守護台灣最專業、最辛勞的背影。

▲高雄市議長康裕成出席第58屆台電技能競賽，戴上安全帽巡視競賽場地，並接受媒體聯訪，肯定台電職人堅守崗位、守護全台電網的專業與付出。

康議長表示，來到高雄訓練中心對她而言是一場溫馨的「回娘家」。身為台電員工子女，每逢停電爸爸都不在家，因此深知每一盞燈火背後，都是台電同仁流汗打拼的成果；她也感傷憶起過往熟識的台電員工因搶救發生傷亡，因此台電眷屬與親人生離死別的痛，她特別能感同身受，也深知台電對員工的照顧。

台電董事長曾文生指出，技能競賽已成為台電人凝聚向心力的重要活動，無論是資深老將或是未滿20歲的新血，大家同在賽場上全力比拚。隨著員工年輕化，今年賽事有半數以上是5年內新加入台電的生力軍，超過400名選手為30歲以下年輕同仁，藉由競賽活動可進行世代經驗傳承。

台電表示，今年首度舉辦「Best Of Best(BoB)表演示範賽」，邀請近三年「配電地下電纜類」的三位冠軍進行頂尖對決。參賽者需在嚴苛時限內，精準剝開多層電纜並完成壓接與絕緣包覆。康議長與來賓們在巡視競賽場地時，都對於選手們展現出的手感與專注力表示由衷讚嘆。（圖╱高雄市議會提供）