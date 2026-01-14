電力菁英大對決！台電技能競賽邁入第58屆 BoB冠軍同台飆技

▲第58屆技能競賽今14日於高雄訓練中心盛大登場，吸引全台75個單位共1281名同仁參與，在34類競賽項目中大展身手。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】被譽為「台電版奧運」的台電技能競賽邁入第58屆，主競賽日於今（14）日在高雄訓練中心盛大登場，吸引全台75個單位、共1,281名同仁參與，在34類競賽項目中同場競技，展現台電在電力專業、工安文化與人才培育上的深厚實力。今年賽事適逢台電成立80周年，特別規劃系列亮點活動，其中最受矚目的，為首度舉辦「Best Of Best（BoB）」表演示範賽，邀請地下電纜類連續三屆冠軍同台較勁，精彩呈現電力技術的巔峰對決。

▲台電公司董事長曾文生致詞

曾文生董事長表示，台電技能競賽自民國五十八年辦理至今，歷史悠久、意義深遠，已成為台電重要傳統。他特別強調，執行任務時的工作安全是最重要的事，提醒同仁務必把握作業前關鍵的五分鐘，重新檢查所有安全防護措施，確保作業萬無一失；同時也期勉各級主管持續提醒與督導同仁落實安全規範。董事長指出，台電同仁是公司最寶貴的資產，唯有珍惜自己，才能為公司及臺灣社會做出更大的貢獻。

他指出，今年技能競賽參與人數特別踴躍，尤其年輕同仁比例提高，象徵近年台電新進人員持續增加，展現組織的活力與傳承。技能競賽不僅是磨練專業技術的重要平台，也讓同仁能在實務操作中深化對工作技術的理解，對日常工作具實質助益。此外，無論是團體賽或個人賽，每位參賽者都代表所屬單位的榮譽，期勉同仁全力以赴，展現台電精神。

▲高壓鐵塔上的「輸電礙子」易受灰塵、鹽霧、鳥糞等汙染進而引發停跳電事故，因此必須定期執行.電董事長曾文生親自體驗輸電清掃礙子任務，藉此了解在第一線電力人員的專業與辛勞。

台電指出，技能競賽不僅是年度技術交流的重要舞台，更是世代經驗傳承、凝聚向心力的關鍵平台。隨著員工平均年齡逐年年輕化，今年參賽選手中有超過半數為5年內新進同仁，30歲以下年輕人超過400人，從資深老將到初入職場的新血齊聚一堂，透過競賽深化專業、相互切磋，持續厚植台電電力核心技術。

▲備受矚目的「配電外線團體組」有超過百名選手參與，參有別於多數團體是「老將帶新手」，台中區處則派出平均年齡僅30出頭的新生代團隊應戰。

首屆BoB表演示範賽選定「配電地下電纜類」，模擬實際停電事故中的電纜更換與接頭施作情境。參賽選手須在時限內，完成多達6層、約3公分寬電纜的剝除作業，並依序進行接頭安裝、壓接及包覆絕緣防水層等程序，全程高度考驗操作精準度、手速與穩定性。台電強調，電纜接頭的施作品質是影響供電穩定的重要關鍵，透過示範賽也讓同仁與外界更深入了解第一線電力人員的專業價值。

▲鳳山區處安廷豐是國內知名水球好手，今2026年參與技能競賽配電外線個人組，在賽場上全力比拚。

▲北南區處顏鴻任職巡修單位，如遇突發電纜故障，往往能即刻投入搶修、獨當一面。

2023至2025年地下電纜類金牌得主，分別為台中區處曾銘傑、北西區處林金鋒與北南區處顏鴻鈞。曾銘傑投入台電前即具備近15年機電實務經驗，2023年首次參賽便奪下冠軍；林金鋒則連續5年參賽、年年獲獎，被同仁譽為技能競賽模範生；顏鴻鈞則將備賽經驗與日常巡修工作結合，於實務中累積深厚功力，成功在去年賽事中脫穎而出。三人同台較勁，皆表示能藉由交流觀摩彼此操作手法與工具運用，持續精進自我專業。

▲擔任本屆宣誓代表的鳳山區處安廷豐是國內知名水球好手，不僅代表國家參與世大運、也是全運會常勝軍。

今年賽事亦展現新生代多元背景與活力。宣誓代表之一、鳳山區處安廷豐，曾為國內知名水球選手，代表國家征戰國際賽事，投入台電後深刻體會電力專業門檻，短短2年間考取超過10張證照；另一位宣誓代表、屏東區處莊孟潔，出身台電家庭，轉換跑道投入配電外線工作，在颱風搶修期間全力投入，展現新世代電力人的使命感。

此外，備受矚目的「配電外線團體組」競賽，選手須穿戴重達11公斤裝備，攀爬9公尺高電桿，與隊友合作完成近2小時的搶修模擬。台中區處更派出平均年齡僅30出頭的新生代團隊參賽，展現年輕世代的團隊默契與拚戰精神。

▲擔任宣誓代表的屏東區處莊孟潔是正港「台電寶寶」，從小看任職於屏東區處的爸爸四處奔波搶修復電，如今她也接棒擔任電力尖兵，爬電桿、修電纜樣樣來。

台電也於競賽現場展示「架空配電線路間接活線施工法」，透過絕緣棒在不停電狀態下進行設備維護，兼顧供電穩定與人員安全。台電表示，未來將逐步於多個區處推行，持續精進技術能量，守護民眾穩定用電。（圖╱記者王苡蘋攝）