電力設備故障 台鐵釐清原因、檢查電車線

（中央社記者黃巧雯台北10日電）台鐵6日電力設備故障，影響113列次。總經理馮輝昇今天說，因5日鐵道局施工支撐架曾打到列車集電弓，除釐清事故關聯性外，也對EMU900型列車集電弓、中壢到桃園間電車線檢查。

針對6日台鐵電力設備故障，直到深夜10時許才修復。馮輝昇今天出席「屏東火車站都市更新案簽約記者會」會後接受媒體聯訪時表示，當天中午12時54分1188次列車在內壢站發生VCB（真空斷路器）切開、集電弓降弓，行駛到桃園站過程中，因集電弓跟電力設備拉扯，導致設備嚴重受損。

馮輝昇表示，這起事件共造成113列次誤點，累計延誤1萬分鐘，平均每列影響近90分鐘，對於造成旅客非常大的不便，台鐵也為此致歉。

對於民眾質疑台鐵應變能力，馮輝昇指出，初步確認是在內壢以南的平交道，發生集電弓跟電車線異常事件，將依據影像資料分析原因，當天主要受影響區段是內壢到桃園間，儘管派出3組人員搶修，因距離較長、難度較高。

馮輝昇指出，儘管以東正線單線雙向運轉因應，但北部都會區週六傍晚每小時的發車的列車可達9到10列次，造成多班列車在等候交會或以截短行駛，他說，未來將檢討是否應成立更完善的應變小組，並提供旅客即時通報。

由於5日也曾發生電車線異常問題，造成部分列車集電弓受損。馮輝昇表示，5日事件是因鐵道局施工，因支撐架過長曾打到部分列車集電弓的碳刷，但5、6日這兩天事件是發生在不同線，不排除是否有關聯性，將盡快找出原因。

至於立即性措施部分，馮輝昇表示，已針對EMU900型的列車碳刷、集電弓全面做特檢，並對中壢到桃園間的電車線進行全面檢查，目前電車線設備都正常，他提到，考量桃園鐵路地下化工程在進行中，因路線、環境相對較複雜，未來也會提高施工管制要求與標準，確保相關事件不再發生。

針對台鐵近期發生調車員遭貨物列車撞擊不治身亡、電力設備故障等事件，交通部次長陳彥伯表示，已經責成台鐵進行檢討及改善，另請鐵道局啟動調查工作，並研擬事故的防制措施，以精進事故應變、旅客服務。（編輯：李亨山）1141210