電力韌性成新顯學！安葆專攻不斷電系統 大啖半導體能源商機
財經中心／余國棟報導
電力系統整合廠安葆（7792）將於 6 日舉行上櫃前業績發表會，深耕備援電力系統超過30年的安葆，已成為全方位電力系統整合方案領導者。公司預計將於１月底上櫃，2025年前11個月累計營收50.66億，年增36.83%。2024年EPS為9.75元，去年前3季EPS為6.03元，董事長陳志復今 (5) 日表示，在 AI 帶動下，資料中心、再生能源、半導體等需求增加，目前在手訂單比去年增長一倍，訂單能見度達 2028 年第一季。
在AI算力高速成長、數據中心與再生能源建設齊頭並進，全球用電結構快速改寫之際，為回應客戶用電穩定與能源效率需求，安葆逐步由備援電力應用延伸至主用電力系統，並以前瞻布局在地型多元能源微電網（Micro Grid）為發展方向，掌握能源轉型與電力韌性所帶來的長期成長機會。
安葆國際成立於83年2月，主要業務為再生能源自用發電設備業、能源技術服務業及發電、輸電、配電機械製造業，目前股本為4億2672萬元。安葆多年來累積完整的設計、採購、施工（EPC）實績，服務範圍涵蓋氫氣、沼氣及地熱等多元創能解決方案。公司自主開發的PLTC（不斷電負載轉移系統），結合動態與靜態 UPS、飛輪儲能裝置及鋰鐵電池櫃，提供自發電端、儲能端至用電端的整體系統規劃。
PLTC不斷電負載轉移系統，為安葆解決方案的價值核心。該系統以工業級可程式邏輯控制器為主軸，可於市電與自備電系統間，進行平順且無縫的負載轉移，支援多重備援架構及跨廠區並聯應用。截至目前，相關設置容量已累計達1,600MW，約當核三廠裝置容量的85%，並已於多家國內半導體廠與大型資料中心完成實際運轉驗證，廣泛應用於高科技廠房之穩定供電需求。
隨著資料中心規模持續擴大，以及海內外接單動能升溫，UPS與儲能相關業務占比呈現成長趨勢。UPSSI不斷電系統營收占比已由2023年的23%，提升至2024年的34%，並於2025年進一步提高至40%，反應高可靠度電力基礎建設需求持續增加。此外，安葆長期深耕半導體產業，與多家晶圓製造大廠維持穩定合作關係，陳志復指出，公司關鍵客戶為晶圓代工龍頭廠，營收占比呈現提升，2024年11月為68%，2025年11月達73%。公司預估短期營收維持在7成5上下，並持續朝8成邁進。除半導體產業外，公司客戶亦涵蓋科技製造業、資料中心、金融機構及大型醫療院所等多元應用場域。
因應客戶全球擴產布局，安葆已於美國、德國、新加坡等地設立百分之百持股子公司，並獲主要半導體客戶青睞，在海外新廠導入安葆的電力控制與備援系統。此外，2025年底安葆董事會已通過台南廠辦二廠新建計畫，作為中長期產能與營運布局之一，朝「台灣接單、海外落地」的服務模式穩健推進。由於關鍵客戶新建廠訂單可望開標，潛在訂單有望推升今年在手訂單續創新高，屆時營收及獲利也有機會雙創高。
