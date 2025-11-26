電力預測從2.8%驟降至1.7% 黃珊珊轟經濟部:評估自相矛盾

立委黃珊珊今(26)日在立法院質詢經濟部次長,針對電力需求預測大幅修正提出質疑。她指出,經濟部去年發布的112年電力資源供需報告預估未來電力需求年成長率為2.8%,但今年9月發布的113年報告卻下修為1.7%,10年總需求從3,641億度電降至3,286億度,整整少了150億度電,相當於兩座核三廠的發電量。

黃珊珊質疑經濟部評估失準:「一方面說AI人工智慧和雲端服務需求攀升,一方面又大幅降低電力需求預測,這是自相矛盾的。」她追問是否因為不再發展AI產業,還是產業發展出現問題?經濟部次長僅表示會滾動檢討,未能提出明確說明。

針對能源韌性議題,黃珊珊詢問若天然氣斷供,科學園區能撐多久?次長竟回應「這可能涉及機密」。黃珊珊當場反駁:「你是經濟部次長,不是台電!你要掌握的是國家科技園區在危機時能活多久,不是什麼都說機密!」她強調經濟部對產業掌握度明顯不足。

關於核能延役議題,黃珊珊確認經濟部長承諾12月會提出核二核三重啟評估。經濟部次長表示台電已將評估報告送交經濟部審查,若核定通過,台電會再提出運轉計畫和自主檢查計畫。黃珊珊要求12月底前必須看到結果,不希望政府跳票。

經濟部次長在質詢中承認,電力供給到2032年沒有問題,但對於評估數據大幅修正的原因始終無法清楚說明,引發外界對政府能源政策評估能力的質疑。

