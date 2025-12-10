電力、航太竄升新主流！這2檔買氣狂升 半年暴增近5萬人

財經中心／余國棟報導

2025年受益人數「連三增」的海外股票ETF。（圖／集中保管結算所）

2025年美股受惠重啟降息，使美股牛勢帶勁，加上川普AI、核能、機器人產業利多政策三箭齊發，助攻科技、電力、航太ETF買氣再掀高潮，根據CMoney統計，截至12/5止，共有6檔海外股票ETF買氣強強滾，受益人數不論近一週、本季以來，或半年來均同步成長，展現市場強勁買盤力道，其中，又以新光美國電力基建(009805)、元大航太防衛科技(00965)主題投資買氣最強，近半年來人數分別增加2.6萬人、1.9萬人，儘管11月以來美股稍有回檔，仍不減國內搶買電力、航太防衛等熱門主題ETF申購買氣。

除熱門主題ETF買氣高漲外，下半年來與科技相關的美股科技型ETF，包括富邦Nasdaq、統一FANG+，受益人數也分別成長逾1.1萬、6千人，買氣同樣不墜，至於美股主要指數為主的市值型ETF，像元大S&P500(00646)、台新標普500(009806)兩檔，受益人數也同樣出現「周增、季增及半年增」等連三增的強勁買氣。

美國最新PCE年增2.8%低於預期，通膨壓力驟減，市場幾乎篤定12月Fed將降息1碼，2026年後，美股將持續受惠新一輪降息潮、加上川普減稅與美國重點扶植產業政策利多推出，將為明年美股帶來強力支撐，不過，受到目前部分科技評價偏高，加上年底政策若存在變數，預期股市震盪幅度將加大，類股輪動亦更明顯，投資人與其鎖定美股或科技股布局，不如將2026年投資目光重新聚焦，鎖定產業具成長性、企業股價估值不高的趨勢主題型投資，例如電力核能，或國防航太等產業，同樣兼顧成長與價值，有機會與AI分庭抗禮，2026繼續吸引長線資金布局。

新光美國電力基建(009805)ETF經理人劉恆誌表示，美國在AI、加密貨幣與電動車推動下，正出現20年來首見的電力荒，使美國電力需求與能源結構，正面臨新一輪重組壓力，驅動川普政策今年積極擴展核能復興政策，其中，包括美國能源部12月初宣布，將提供最高8億美元資金，支持田納西河流域管理局(TVA)與民營企業Holtec開發小型模組化反應爐(SMR)，並獲得最多4億美元聯邦資金，在田納西州Clinch River基地興建GE Vernova 核電機組及相關項目。

劉恆誌看好，川普政府2025年推出核能復興計劃後，預計從2026年起，選擇透過SMR與既有核電廠復運組合拳，一方面鞏固基載電力供應與電網穩定，一方面為後續更大規模AI基礎設施建設預先鋪路，帶動未來美國核電設備與工程產業鏈有望持續受惠，電力核能股長線發展可期。

2026年除電力核能外，美國在全球地緣政治衝擊下，國防航太預算提高，國防航太產業也處於長線上升周期，相關航太防衛投資題材也開始火紅，預料從今年12月至明年首季行情，整體美股市場，在降息主軸帶動下，資金除持續看好AI外，受惠AI與國力發展的電力及航太等趨勢利基主題，也有機會扮演明年市場投資新秀，此時提前布局2026年「美主題牛」行情，正逢其時。

