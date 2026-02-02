電動代步器非車輛 新北市交通事件裁決處籲遵守行人規則

（記者陳志仁／新北報導）路上常見醫療電動代步器行駛，新北市交通事件裁決處提醒，依交通法規規定，醫療電動代步器屬於醫療輔助器材，使用時視同行人而非車輛，須遵守行人交通規則，並優先在人行道通行，避免危及自身與他人安全。

圖／醫療電動代步器屬於醫療輔助器材，使用時視同行人而非車輛。（新北市交通事件裁決處提供）

裁決處指出，曾發生一起交通事故案例，一名吳姓男子乘坐醫療電動代步器行駛於道路中央，後方一輛機車超車時，機車把手不慎勾扯代步器上的透明帆布，導致機車騎士失控摔車，造成多處嚴重骨折；機車騎士因此提告，吳男則主張事故係機車車速過快自摔，與其無關。

法院審理後認定，醫療電動代步器屬醫療輔助器材而非車輛，在道路上行進時應適用行人交通規則，若道路未設人行道，或人行道因障礙物無法通行時，才可行駛於道路邊緣；吳男行經無人行道之路段，卻行駛於道路中央，未依規定靠邊通行，為事故發生的主要原因，法院最終依過失傷害罪判處拘役20日。

裁決處處長李忠台表示，醫療電動代步器經行政院衛生福利部公告屬醫療輔助器材，基於其功能與使用目的，法律上視為行人輔助工具；使用者應遵守行人相關交通規定，優先於人行道行進，若必須行駛於道路，也應緊靠路邊通行，避免行駛於道路中央，以確保自身與其他用路人的交通安全。

