電動代步車路口拋錨驚險卡陣中 斗六警急奔救援

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣斗六市區主要路口日前發生一起電動代步車拋錨意外。一名年約七旬的林姓男子駕車外出辦事，於行經民生路口時突然失去動力卡在車陣中央，後方車流湧動、喇叭聲四起，險象環生。正當男子驚慌無助之際，巡邏經過的斗六分局斗六派出所警員許仕翰、黃振育立即上前排除危機，在短短數分鐘內守住路口安全，成功避免追撞事故發生。

林姓男子當天駕駛電動代步車外出採買，行經斗六市區交通量最大的路口之一時，車輛突然熄停、完全無法前進。他受困在轉彎車流與直行車流交會處，周遭車輛不斷逼近，喇叭聲與急煞聲此起彼落，讓他頓時腦中一片空白，只能緊握扶手、動彈不得。目擊民眾形容，當時情況就像「時間定格在危險的一秒」，只要稍有差池，後方車輛恐怕就會追撞上來。

廣告 廣告

就在關鍵時刻，正在周邊巡邏的許仕翰與黃振育警員注意到路口車流異常，立即上前查看。兩人一抵達現場，第一動作不是推車，而是先在後方架起「安全防線」：一人迅速站位警戒，以手勢指揮後方車輛減速繞行；另一人則向前安撫受驚的老翁，避免他情緒失控。透過果斷的交通掌控，兩名警員成功讓混亂的車陣往外分流，為下一步救援爭取關鍵時間。

警方初步檢查後判定，代步車疑因電力耗盡而無法啟動。為避免在車流中久留造成更大危險，兩名員警迅速展開「人工救援」。黃振育警員站在車後，以自身作為路口緩衝；許仕翰警員則協助推動重達數十公斤的代步車，兩人邊推邊指揮車輛禮讓，小心翼翼將老翁及代步車移往路旁安全處。短短十多公尺卻是兩名警員的全力以赴，也讓原本緊繃的路口交通瞬間恢復運作。

脫困後的林姓男子仍心有餘悸，他回想當下表示：「車子突然不動，我看著後面車越來越多，真的不知道該怎麼辦。」他坦言，當時內心不僅慌亂，更擔心會害到其他用路人，壓力大到手心冒汗。直到看到員警快步跑來，他形容那一刻「就像救星一樣，心整個放下來」，感謝警方不但保護他，也避免一場可能的交通意外。

斗六分局指出，電動代步車使用者逐年增加，但多數車輛老舊、電池續航能力不足，一旦在繁忙路口拋錨，不僅使用者自身危險，也容易造成交通干擾。警方呼籲，民眾出門前務必檢查車況與電量，若發現車輛異常、遇交通危害或需要協助時，可立即撥打110，由警方在第一時間到場處理，共同維護道路安全。斗六分局也強調，將持續加強巡邏與交通安全宣導，讓每一位弱勢交通族群都能安心上路、平安返家。